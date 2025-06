Coffeeshop Blow opent binnenkort de deuren op Lage Weide in Utrecht

De dertiende coffeeshop van Utrecht opent binnenkort de deuren in een pand aan de Elektronweg op bedrijventerrein Lage Weide. In 2022 lag er al een plan om een cannabiszaak op deze plek te openen, maar na bezwaren van ondernemers uit de buurt is dat plan aangepast.

In 2010 heeft de gemeente bepaald dat er in Utrecht maximaal zeventien coffeeshops mogen zijn. Dat aantal is nooit bereikt sinds de invoering. Omdat het aantal inwoners van de stad groeit, heeft de raad het college eind vorig jaar via een motie opgedragen dit maximumaantal te verhogen naar twintig. Rond diezelfde tijd is de vergunning verleend voor de drive-through coffeeshop de Griffioen en naar verwachting opent coffeeshop Blow binnenkort de deuren aan de Elektron.

Blow is de eerste coffeeshop aan de westzijde van het Amsterdam-Rijnkanaal en kan daardoor de wijken Leidsche Rijn en Vleuten-de Meern bedienen. “De coffeeshop is de derde die zich vestigt op een bedrijventerrein, na coffeeshop Gallery Colorado en coffeeshop de Griffioen”, schrijft het college van B&W in een brief aan de raad.

Bezwaren

In 2022 lag er ook al een plan om een coffeeshop te openen aan de Elektronweg. Verschillende ondernemers van het bedrijventerrein waren daar niet blij mee. In een persverklaring, aangevuld met een in scène gezette foto van een gewapende overvaller, werd gewaarschuwd voor ripdeals en onveilige situaties voor vrouwen.

Na bezwaren is dat plan aangepast. Zo is nu bijvoorbeeld afgesproken dat de beveiligers van zowel coffeeshop Blow als Griffioen rondes door de buurt maken en daarbij ook potentiële overlast- of hangplekken in de gaten houden.

Blow komt aan de Elektronweg 38 in het pand van een voormalig las- en montagebedrijf. Wanneer de deuren precies opengaan, is niet bekend.