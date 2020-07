De Utrechtse Schilderswijk heeft een nieuw meesterwerk van De Strakke Hand

Het Utrechtse collectief De Strakke Hand heeft een nieuwe werk gemaakt in de Schilderswijk. Op de kopgevel van een huis in de Gerard Doustraat is de nieuwe muurschildering te vinden. Net zoals het werk in de Saenredamstraat toont deze schildering een werk van de naamgever van de straat.

In de Schilderswijk zijn de straten vernoemd naar schilders en dit jaar heeft de Strakke Hand in de buurt al twee grote muurschilderingen gemaakt. Rutger en Roos wonen in de Gerard Doustraat en werden enthousiast toen ze de Buys Ballot muurschildering zagen en het werk in de Saenredamstraat. Ze namen contact op met Michiel Meulemans om samen te kijken wat er met hun blinde gevel kon gebeuren.

Meulemans vertelt: “Wij zijn gaan kijken wat het beste werkt. Al snel kwam het voor de hand liggende plan om een werk van Gerard Dou te maken. Het gekozen zelfportret was het meest passend op dit canvas.” Dou was een Nederlandse kunstschilder die leefde in de 17e eeuw. Zijn werk werd beïnvloed door Rembrand. Het originele zelfportret is rond 1657 gemaakt en is tegenwoordig te vinden in een kunstmuseum in Oostenrijk.

Zeven dagen werk

De nieuwe muurschildering was weer een uitdaging voor De Strakke Hand. “De muur was in zeer slechte staat, zwart en al decennia lang niet geschilderd. Wij hebben eerst de muur gereinigd met de hogedruk machine. Na het reinigen is de muur geïmpregneerd en hebben we het schilderwerk gedaan. In overleg met de opdrachtgever hebben we gekozen voor ene licht gelige tint zodat het geheel fijn en klassiek oogt. Er zit structuur in de muur waardoor het egale achtervlak niet saai is maar juist extra de focus op het kunstwerk legt.”

De schildering van zo’n 5 meter hoog is niet het grootste werk van Meulemans en zijn team: “Het is wel heel gedetailleerd, vergelijkbaar met de muurschildering die we hebben gemaakt van Pyke Koch.” Susan Mertens, Ort Willems, Stefan van den Heuvel en Michiel Meulemans hebben er ruim zeven dagen aan gewerkt.

Het werk is bekostigd deels door de opdrachtgever en medegefinancierd door het Initiatievenfonds. Onder het kunstwerk zal nog een tekstkader verschijnen met informatie en over de gehele gevel zal nog een hoogwaardige coating worden gezet die het werk voor lange tijd zal beschermen.