Demissionair minister Yeşilgöz gaat lijnrecht in tegen Utrechts besluit en wil landelijk hoofddoekverbod voor boa’s

Demissionair minister Dilan Yeşilgöz wil hoofddoeken bij boa’s landelijk verbieden. Dat meldt EenVandaag woensdag. Yeşilgöz gaat daarmee lijnrecht in tegen de gemeente Utrecht. In Utrecht is het voor boa’s sinds 1 februari dit jaar juist toegestaan om een hoofddoek of keppeltje te dragen.

De Utrechtse gemeenteraad nam twee jaar geleden al een motie aan voor nieuwe kledingvoorschriften voor boa’s. Sinds 1 februari van dit jaar mogen boa’s tijdens het uitoefenen van hun functie een hoofddoek, keppeltje of tulband dragen. Een van de redenen dat er zoveel tijd zat tussen het aannemen van de motie en het invoeren van de nieuwe kledingvoorschriften, was het inwinnen van juridisch advies.

De gemeente schakelde een advocatenbureau in om een aantal juridische punten te beoordelen, zodat het plan juridisch waterdicht zou zijn. De gemeente wilde daarmee voorkomen dat er van hogerop zou worden ingegrepen. De conclusie van het advocatebureau was dat de lijn van de gemeente goed te volgen was, maar de minister van Jusitie en Veiligheid zou in de toekomst de wet zo kunnen uitwerken, dat hij of zij meer kan bepalen over wat boa’s wel en niet mogen dragen.

‘Hoogoplopend conflict’

Naast Utrecht is het ook voor boa’s in onder meer Amsterdam en Arnhem toegestaan om een hoofddoek of keppeltje te dragen. Demissionair minister Yeşilgöz is er echter fel op tegen dat boa’s een hoofddoek mogen dragen en ze wil dan ook wettelijk afdwingen dat dit niet gebeurt.

EenVandaag spreekt van een ‘hoogoplopend conflict’ tussen gemeenten en het Rijk. Er zouden meerdere overleggen tussen de gemeenten en het Rijk zijn geweest, maar, zo zegt Yeşilgöz: “We komen er op een andere manier niet uit.” De demissionair minister komt daarom met zwaarder geschut.

Ministeriële regeling

Yeşilgöz zei woensdag tegen EenVandaag dat ze met een speciale ministeriële regeling komt om lokale overheden te verbieden om boa’s met een hoofddoek of keppeltje toe te staan. “Ik vind dat de politie en boa’s overal neutraliteit moeten uitstralen. Het heet ook niet voor niets een uniform. Daar horen geen religieuze uitingen bij”, aldus Yeşilgöz.

“Vrouwen met een hoofddoek kunnen ook prima bij handhaving of de gemeente werken, alleen dan wel op een andere plek waar ze niet direct de orde op straat handhaven. Het gaat hier om de scheiding tussen kerk en staat, die is broodnodig en allesbehalve ouderwets.”

Volgens EenVandaag blijkt uit een rondgang in de Tweede Kamer dat er brede steun is voor het besluit van Yeşilgöz. Een meerderheid van PVV, VVD, NSC en BBB zou voor zijn.