Dit wordt de nieuwe plek van dB’s in het Werkspoorkwartier in Utrecht

Het muziekpodium en de oefenruimtes van dB’s gaan verhuizen naar de Vlampijpstraat 63 in Utrecht. Op deze plek zat voorheen Perla Palace, een ruimte die gehuurd kon worden voor bijvoorbeeld bruiloftsfeesten. dB’s hoopt eind 2022 open te kunnen op de nieuwe plek.



Rondom de plek waar dB’s nu zit, in het CAB-gebouw, komt een nieuwe stadswijk met 2800 woningen. Toen het nieuwe ontwerp-bestemmingsplan van het gebied rondom het CAB-gebouw in het najaar van 2020 bekend werd gemaakt, lieten veel Utrechters weten dat de muzikale broedplaats behouden moest blijven.

De gemeente Utrecht, de gebiedsontwikkelaars van het Cartesius Consortium en de grondeigenaar NS zeggen samen te hebben gekeken naar een duurzame oplossing.

Verhuizing

Eerder werd al bekend dat dB’s zou verhuizen naar het Werkspoorkwartier. Nu is ook het specifieke adres bekend, namelijk de Vlampijpstraat 63. “Wij hebben in het CAB-gebouw dB’s verder kunnen ontwikkelen tot wat het nu is”, zegt oprichter van dB’s Paul den Brabander.

dB’s heeft daar nu 17 goed geventileerde en geïsoleerde oefenstudio’s, een concertzaal met meer dan 150 concerten per jaar, de professionele opnamestudio Moskou, met daarbij een ruim café met speciaalbieren en vegetarisch eten van Roots Rock Kitchen. Begin 2020 brak brand uit in het CAB-gebouw, waardoor ook dB’s schade opliep.

Alle partijen

Den Brabander: “Na een lang proces lukt het samen met de gemeente Utrecht, het consortium, grondeigenaar NS en alle betrokken partijen om dB’s te behouden voor de stad en dan ook nog om de hoek in het zich stormachtig ontwikkelende Werkspoorkwartier.”

Gezamenlijk met alle partijen wordt nu de definitieve invulling uitgewerkt. Paul Trip van het Cartesius Consortium: “Als consortium hebben wij samen met dB’s uitvoerig gekeken naar de mogelijkheden om deze bekende broedplaats voor de stad Utrecht te behouden. Toen bleek dat de haalbaarheid op dezelfde locatie in het geding kwam, hebben we de samenwerking met verschillende partijen opgezocht om alsnog tot dit bevredigd eindresultaat te komen.”

Cartesius

De Utrechtse Cartesiusdriehoek is nu nog een bedrijventerrein maar gaat de komende jaren getransformeerd worden tot een nieuwe wijk. De nieuwe autoluwe wijk krijgt ongeveer 2.800 woningen voor verschillende doelgroepen, twee parken, een basisschool, horeca, voorzieningen en een sporthal.

Er komen meerdere nieuwe gebouwen waaronder een toren op het monumentale CAB-gebouw. In Cartesius komen woningen in het sociale segment (in samenwerking met Portaal en Stichting de Tussenvoorziening), woningen in het middenhuursegment en koopwoningen van verschillende groottes.