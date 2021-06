Duurzaam warenhuis opent einde zomer de deuren in voormalig Broese-pand

In het oude pand van Broese op de Stadhuisbrug opent de komende twee jaar een duurzaam warenhuis de deuren. Dat schrijft wethouder Eelco Eerenberg in een brief aan de gemeenteraad. De verwachting is dat het warenhuis in augustus opengaat.

“We kiezen bewust voor een huurder die bijdraagt aan duurzame en maatschappelijke doelen”, schrijft de wethouder. “Ik ben verheugd met deze stap.”

Er is gekozen voor het duurzame warenhuis, omdat zij volgens Eerenberg “een innovatief en duurzaam concept bieden dat voor een breed publiek aantrekkelijk is”. Het warenhuis is een combinatie van kleine en grote ondernemers met duurzamere producten, zoals onder meer swap-, leen-, re- en upcycling en vintageconcepten.

Maatschappelijk gebruik

De gemeente is ook bezig met een plan om het pand in de loop van 2024 op grote schaal te renoveren en te verduurzamen. Verder wordt er met andere partijen gesproken over de tijdelijke invulling van het andere gedeelte van het pand. In dit gedeelte zat eerder nog de bibliotheek.

Wethouder Eerenberg zegt dat ook in dit gedeelte maatschappelijk gebruik het uitgangspunt is. De verwachting is dat hier deze zomer meer duidelijkheid over komt.

In april 2020 opende Broese in het toen onlangs gerenoveerde Post Utrecht. Ook de hoofdvestiging van Bibliotheek Utrecht verruilde het monumentale pand aan de Oudegracht voor het voormalige postkantoor.