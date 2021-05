Experts nemen Utrechtse woningmarkt onder de loep tijdens gratis livestream

TivoliVredenburg organiseert dinsdagavond een gratis livestream waarin drie experts in gesprek gaan over de Utrechtse woningmarktproblemen. De deskundigen gaan onder meer in op de schaarste aan betaalbare woningen en komen met oplossingen.

Woningprijzen die stijgen tot recordhoogte, huizen die ver boven de vraagprijs worden verkocht en huurders die met moeite een betaalbare woning kunnen vinden. De oververhitte huizenmarkt is vooral voor veel starters een probleem.

In de livestream van TivoliVredenburg gaan de experts in op die problemen.

Drie experts

Hoogleraar Housing Systems Peter Boelhouwer van de TU Delft is een van hen. Hij analyseert dinsdag de Nederlandse woningmarkt en bespreekt onder andere waarom de prijzen van koopwoningen zo gestegen zijn, waar het veelgenoemde tekort van 300.000 huizen vandaan komt en wat de effecten op lange termijn zijn.

Na Boelhouwer is het Utrechtse gemeenteraadslid Floor de Koning (GroenLinks) te gast. Zij vertelt over de middelen die de gemeente heeft om betaalbare woningen te realiseren en gaat in op het spanningsveld tussen projectontwikkelaars, speculanten en de gemeente.

Tot slot is er een gesprek met Fleur van Leeuwen van Huurteam Utrecht. Het Huurteam springt in de bres voor huurders die vermoeden dat ze te veel betalen voor hun huurwoningen. Het team kan ook namens huurders misstanden aanvechten bij de Huurcommissie. In de livestream vertelt Van Leeuwen hoe huurders beter voor hun rechten kunnen opkomen en zo wellicht kunnen besparen omdat ze onterecht huur hebben betaald.

Gratis

De livestream is dinsdagavond gratis te bekijken via YouTube en Studio TivoliVredenburg. De stream duurt van 20.00 tot 21.15 uur.