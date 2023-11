Fietsenstalling Vredenburg in Utrecht twee weken eerder open dankzij vlot verlopende werkzaamheden

De werkzaamheden in fietsenstalling Vredenburg gaan sneller dan gedacht en dat betekent dat de stalling ook eerder dan gepland weer in gebruik genomen kan worden. De stalling zou eigenlijk nog de hele maand november dicht zijn, maar kan nu aanstaande zaterdag weer open.

De fietsenstalling is een van de populairste van de stad en telt 833 plekken voor fietsen. Omdat er sprake was van slijtage in de stalling, besloot de gemeente onderhoud uit te voeren aan de vloer, de muren en het plafond. De stalling moest daarom dicht en fietsers moesten uitwijken naar andere stellingen, zoals House Modernes, Laag Catharijne en de Neude. De stalling aan de Lange Koestraat werd ook weer tijdelijk openbaar toegankelijk.

De werkzaamheden zouden eigenlijk twee maanden duren, namelijk oktober en november, maar de gemeente laat nu weten dat de werkzaamheden bijna klaar zijn. De Vredenburgstalling kan daarom op zaterdag 11 november weer open, in plaats van eind november.

Volgens de gemeente wisten fietsparkeerders de andere stallingen tijdens de sluiting goed te vinden. “Hoewel de drukte bij deze stallingen toenam was er genoeg capaciteit beschikbaar om de tijdelijke sluiting van de Vredenburgstalling op te vangen.”

Kritiek

Na de aankondiging van de werkzaamheden kwam er kritiek op de communicatie en de planning van het onderhoud. Stadsbelang Utrecht vroeg de wethouder onder meer waarom de planning van het onderhoud pas laat werd gecommuniceerd en waarom het onderhoud plaats moest vinden in de drukke maanden oktober en november.

Wethouder Lot van Hooijdonk reageerde daarop met dat de gang van zaken “geen schoonheidsprijs” verdient. De wethouder gaf toen ook aan dat geprobeerd werd om de periode van de sluiting zo kort mogelijk te houden. “Daar zetten we nu alles op in, zodat de overlast beperkt is.”