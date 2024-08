Galaxy Tower in Utrecht gekraakt door activisten uit het No Border Camp

De Galaxy Tower aan het Jaarbeursplein in Utrecht is zaterdagmiddag gekraakt. Dat werd gedaan door mensen die even daarvoor meeliepen met een demonstratie vanuit het No Border Camp dat eerder deze week werd opgezet op Papendorp.

Het No Border Camp is een plek waar mensen samenkomen om vanuit daar in verzet te gaan tegen het Nederlandse migratiebeleid. Eerder deze week werd vanuit het kamp al gedemonstreerd bij het Duitse elektronicabedrijf Rohde & Schwarz aan de Ptolemaeuslaan, omdat het bedrijf geld zou verdienen aan grensbewaking.

Protestmars

Zaterdag stond een protestmars op de planning. Vanuit het No Border Camp zou de stoet richting het centrum van Utrecht lopen. Inmiddels is bekend dat het eindpunt de Galaxy Tower was.

De bouw van deze toren aan het Jaarbeursplein ligt al enige tijd stil vanwege een geschil tussen de opdrachtgever en de aannemer. Zaterdag is de Galaxy Tower gekraakt en omgevormd tot een pop-up infopunt over migratie- en woonstrijd.

Manifestatie

“Tot de avond vindt hier een manifestatie met sprekers, muziek en informatie plaats. De actie richt zich tegen de verdeel-en-heerspolitiek van de overheid, en met name de nieuwe regering, die zijn racistische, mensonterende migratieplannen mede verkoopt door migranten als zondebok voor het eigen falende woonbeleid aan te wijzen”, is te lezen in een verklaring.

Buiten de bouwplaats heeft zich een menigte verzameld van minder dan honderd mensen. Aan de gevel van de Galaxy Tower hangen een paar spandoeken waarop onder meer ‘No on is illegal’, ‘Fuck PVV’ en ‘Huizen voor mensen, niet voor winst’ te lezen is. De politie is tot slot ook met een paar agenten aanwezig.