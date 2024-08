Krakers alweer vertrokken uit Galaxy Tower in Utrecht

De activisten die zaterdag de Galaxy Tower in Utrecht hebben gekraakt, zijn alweer vertrokken uit het gebouw aan het Jaarbeursplein. Ook wordt zondag het No Border Camp op Papendorp afgebroken, de plek waar de kraakactie werd georganiseerd.

Het No Border Camp was zaterdag het beginpunt van een protestmars. De demonstranten liepen vanuit Papendorp richting de Galaxy Tower, om deze in aanbouw zijnde toren vervolgens te kraken.

“De bouw van de Galaxy Tower, een miljoenenproject waar een hotel en appartementen in zouden komen, ligt al lange tijd stil en staat symbool voor het opgeblazen, vastlopende vastgoedkapitalisme. Door conflicten en financiële problemen is het project een blok aan het been van Utrecht geworden. In tijden van grote woningnood is het onverkoopbaar zo’n gebouw onafgemaakt leeg te laten staan”, schreven de activisten in een statement.

Aan de voet van de toren was een manifestatie met onder meer sprekers en muziek, en de Galaxy Tower zelf werd omgetoverd tot pop-up infopunt over migratie- en woonstrijd. Inmiddels zijn de krakers vertrokken en zit het hek naar de bouwplaats weer op slot.