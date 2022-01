Gedeputeerde Staten Utrecht bieden excuses aan voor fouten met vergunning SUNIJ-lijn

De Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht hebben woensdag in een debat over de renovatie van de SUNIJ-lijn excuses aangeboden voor de fouten die gemaakt werden met de vergunningverlening. Het debat werd gehouden naar aanleiding van een onlangs door de Randstedelijke Rekenkamer gepubliceerd onderzoeksrapport. De conclusies die daarin getrokken werden, waren niet mals.

Hoe zat het ook alweer? Het traject van de SUNIJ-lijn – de tram tussen Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein – moest op de schop om het helemaal klaar te maken voor de toekomst. De werkzaamheden zouden in eerste instantie twaalf weken duren en in de zomer van 2020 worden uitgevoerd, maar dat liep anders.

Het project liep grote vertraging op, waardoor reizigers veel langer niet met de tram konden reizen. Een van de voornaamste redenen voor de vertraging was dat de provincie Utrecht blunderde met de vergunningsaanvraag.

Uit het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer bleek hoe de vertraging zo kon oplopen. Een van de conclusies van de Rekenkamer was dat de organisatie onvoldoende ervaring had met dit soort grote uitdagingen en dat er te weinig lessen geleerd waren van de problemen met de Uithoflijn. Provinciale Staten vroeg daarom om een extra debat met Gedeputeerde Staten over de uitkomsten van het onderzoek.

Debat

Statenleden wilden in het debat onder meer van het provinciebestuur weten hoe ambtenaren de gedeputeerde eerder op de hoogte gaan brengen van problemen of risico’s bij zulke projecten. Dat gebeurde niet bij de renovatie van de tramlijn, waardoor Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten te laat op de hoogte waren en niet meer konden bijsturen.

De fracties wilden ook weten of de provincie wel in staat is om grote verkeersprojecten in goede banen te leiden. Ze vinden dat lessen uit het verleden, zoals geleerd van de Uithoflijn, beter vastgelegd en toegepast moeten worden.

Excuses

Gedeputeerde Staten boden in het debat excuses aan en beloofden beterschap. Ze stelden dat binnen de provinciale organisatie gewerkt wordt aan verbeteringen, maar er is meer tijd nodig voordat een effect zichtbaar is. Ook vinden de Gedeputeerde Staten dat er genoeg vertrouwen is onder ambtenaren, ‘waardoor risico’s en gemaakte fouten voortaan tijdig worden doorgegeven’.

Niet iedereen nam genoegen met het betoog van Gedeputeerde Staten. JA21 diende een motie van afkeuring in, die steun kreeg van oppositiepartijen maar haalde geen meerderheid. Een door de PVV ingediende motie van wantrouwen werd alleen door de PVV-fractie gesteund.