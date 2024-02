Geen tijdelijke woningen maar zonnepanelen bij rioolwaterzuivering in Utrechtse wijk Overvecht  

Met enige tegenzin heeft de gemeente Utrecht het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HSDR) een vergunning gegeven voor de aanleg van zonnepanelen bij de rioolwaterzuivering in Overvecht. Het college van B&W had liever gezien dat er tijdelijke woningen zouden verrijzen op deze plek. De aanvraag van het waterschap voldoet echter aan alle eisen waardoor de gemeente verplicht is de vergunning te verlenen.

Het terrein waar de zonnepanelen worden geplaatst, is eigendom van HSDR. Het ligt braak omdat de rioolwaterzuivering eens in de dertig jaar moet worden vervangen. Het lege terrein dient dan als bouwplek voor een nieuwe waterzuiveringsinstallatie, zodat de bestaande installatie in gebruik kan blijven.

HSDR wil het braakliggende terrein nu benutten voor de aanleg van 7.676 zonnepanelen, op een oppervlakte van ongeveer 19.600 vierkante meter. Omdat de opgewekte elektriciteit volledig wordt benut voor de rioolwaterzuivering, is de aanleg van de zonnepanelen niet in strijd met het bestemmingsplan en moet de vergunning dus worden verleend.

Tijdelijke woningen

De gemeente gaf eerder aan deze plek graag te willen benutten om tijdelijke woningen te bouwen. “Wij zien zonnevelden liever geplaatst worden in het buitengebied. In een stedelijke omgeving als deze hebben andere functies onze voorkeur: wij hadden hier liever tijdelijke woningbouw gezien”, schrijft het college.

Daarbij schrijft de gemeente dat ze geen eigenaar van de grond is en de aanvraag van HDSR binnen het bestemmingsplan past, en daardoor niets anders kan dan de gevraagde vergunning te verlenen.

Bomenkap

Om het veld met zonnepanelen aan te leggen heeft de gemeente ook een vergunning afgegeven voor de kap van twee bomen. Dit ondanks dat de bomen 50 à 60 jaar oud zijn en daarmee volgens het gemeentelijk beleid beeldbepalend zijn. De gemeente stemt in met de kap om het mogelijk te maken 300 zonnepanelen extra te plaatsen. HSDR wil bovendien twee nieuwe bomen op het naastgelegen terrein om de kap te compenseren.

Op meerdere plekken in de stad komen de plannen voor tijdelijke woningbouw niet van de grond. De raad stelde de eerder al vragen over en DUIC schreef ook meerdere artikelen over het onderwerp. Nu is er dus weer een plek waar uiteindelijk geen tijdelijke woningen komen.