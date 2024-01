Gemeente Utrecht wil tijdelijke woningen op het Zandpad maar het waterschap maakt zich ‘grote zorgen’

Mogelijk komen er tijdelijke woningen op het Nieuwe Zandpad in Utrecht. De gemeente is althans voorstander, maar het waterschap, eigenaar van de naastgelegen rioolwaterzuiveringsinstallatie, maakt zich naar eigen zeggen ‘grote zorgen’ over dit plan. Wat daarnaast ook meespeelt is de mogelijke terugkeer van sekswerkers naar dit gebied.

Zoals iedereen inmiddels waarschijnlijk weet is er momenteel een wooncrisis gaande. De gemeente is daarom continu op zoek naar plekken waar gebouwd kan worden. Vorig jaar noemde het college van burgemeester en wethouders verschillende plekken in Utrecht waar tijdelijke woningen konden verrijzen. Dit waren onder meer de Pagelaan, het voormalige Befu-terrein en het gebied tussen de rails nabij Lunetten.

Nu noemt het college ook het Nieuwe Zandpand als mogelijke locatie voor tijdelijke woningen. “Een eerste verkenning laat zien dat tijdelijk wonen op het Nieuwe Zandpad mogelijk kansrijk is, omdat deze locatie in bezit is van de gemeente en al deels bouwrijp is. Er is wel verder onderzoek nodig naar onder andere mogelijke aantallen woningen en inpassing in de milieucontour”, schrijft het college in een brief aan de raad. Daarnaast moet ook nog een partij gevonden worden die het plan kan uitvoeren, zoals een woningcorporatie of een marktpartij.

Waterschap

Ook schrijft het college dat ‘verdere afstemming’ nodig is met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR). Het waterschap is namelijk eigenaar van de naastgelegen rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) en geen voorstander van tijdelijke woningen op het Nieuwe Zandpad. Zo’n installatie geeft volgens een woordvoerder namelijk geluids- en geurhinder.

Zo heeft HDSR bijvoorbeeld bij de plannen voor de woningbouw aan de Jagerskade aangegeven zich grote zorgen te maken vanwege de afstand tot de rioolwaterzuiveringsinstallatie. “De (tijdelijke) woningen die in de raadsbrief worden genoemd komen nog dichter op de installatie dan de woningen aan de Jagerskade. De toekomstige bewoners van het ‘Nieuwe zandpad’ komen daarmee in een situatie waarin ze potentieel hinder gaan ondervinden van de rwzi”, aldus de woordvoerder van HDSR.

Sekswerk

Daarnaast is in 2023 door de gemeenteraad een motie aangenomen waarmee is bepaald dat het Zandpad beschikbaar moet blijven voor sekswerkers. “Uit de eerste verkenning is gebleken dat het mogelijk is om tijdelijke woningen zo te ontwikkelen dat het indien gewenst op termijn gecombineerd kan worden met of plaats kan maken voor een kleinschalige sekswerklocatie zoals verzocht in de motie”, schrijft het college.

Het plan voor de tijdelijke woningen wordt ondertussen verder uitgewerkt door de gemeente Utrecht. Daarbij zullen ook omwonenden en andere belanghebbenden worden geraadpleegd. “Indien er een haalbaar plan te realiseren is, werken wij zo snel mogelijk toe naar de bouw van de tijdelijke woningen”, schrijft het college tot slot.