Gemeente heft 25 parkeerplekken op Janskerkhof op en bewoners mogen meedenken over nieuwe invulling

Binnenkort worden 25 parkeerplakken op het Janskerkhof in het centrum van Utrecht weggehaald om ruimte te maken voor bijvoorbeeld voetgangers, fietsers of groen. De buurt mag meedenken over welke invulling de gecreëerde ruimte precies krijgt.

De gemeente is al langer bezig om de stad autoluwer te maken. “Zo komt er meer ruimte voor voetgangers, fietsers en voor groen. Bewoners en bezoekers zien ons historisch erfgoed beter”, is te lezen in een brief aan omwonenden. In 2021 zijn daarom ook al parkeerplekken op het Janskerkhof weggehaald.

Nu is de gemeente van plan in totaal 25 parkeerplaatsen op het plein of te heffen. Welke het precies gaan worden is nog niet bekend en ook is er nog geen besluit genomen over de precieze invulling die de vrijgekomen ruimte moet krijgen.

Ideeën

“Om een goede keuze te kunnen maken kijken we hoeveel verbeteringen we kunnen maken bij het verwijderen van de parkeerplekken. Als u ideeën heeft over welke plekken weg zouden kunnen of juist zouden moeten blijven, horen wij dat ook graag van u.”

Mensen met ideeën kunnen hun reactie mailen, maar ook kunnen ze dat volgende week zaterdag laten weten. “Op zaterdag 1 juli staan we van 10.00uur tot 11.30uur op het Janskerkhof (hoek Maarsbergerbrug) om uw vragen te beantwoorden en te horen waar u denkt dat we rekening mee moeten houden bij het weghalen van parkeerplekken op het Janskerkhof.”

In totaal verdwijnen er dit jaar in de binnenstad 65 parkeerplaatsen. Op het Janskerkhof gaat het dus om 25 plekken, aan de Oudegracht 20 stuks, naast Park Paardenveld 16 parkeerplaatsen en nog 4 op verschillende andere plekken.