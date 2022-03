Gemeente publiceert ontwerp van twee nieuwe bruggen over Merwedekanaal in Utrecht

De gemeente Utrecht heeft het ontwerp van de twee bruggen die over het Merwedekanaal moeten komen gepubliceerd. De bruggen komen bij de Waalstraat en de Zijldiepstraat.

Door de bouw van de nieuwe stadswijk Merwede komen er heel veel meer mensen in het gebied te wonen. De wijk wordt autovrij, dus zij verplaatsen zich vooral te voet of op de fiets. De gemeente denkt daarom dat het belangrijk is om Merwede goed te verbinden met de omliggende wijken.

De bruggen over het Merwedekanaal die er nu zijn, liggen volgens de gemeente te ver uit elkaar en zijn niet ruim genoeg voor alle extra fietsers en voetgangers die er gebruik van gaan maken.

De gemeente wil dan ook nieuwe bruggen bouwen en had in eerste instantie plannen voor vijf nieuwe bruggen over het Merwedekanaal. Op die plannen kwam veel kritiek van omwonenden, die vreesden voor verkeersonveilige situaties en het verdwijnen van groen en speelplekken. Uiteindelijk sneuvelden de plannen voor drie van de vijf bruggen in de gemeenteraad.

Geen pijlers

De bruggen bij de Waalstraat en Zijldiepstraat komen er dus wel. Die bruggen krijgen volgens de ontwerpen geen pijlers, iets wat belangrijk is voor onder meer de roeiers die gebruik maken van het Merwedekanaal. De bruggen krijgen een minimale doorvaarhoogte van 1,60 meter en een minimale doorvaarbreedte van 25 meter.

Tekst loopt door onder de afbeelding

Het ontwerp van de bruggen wordt verder uitgewerkt en een ingenieursbureau gaat onderzoeken en berekenen hoe de ontworpen bruggen gebouwd kunnen worden. Na het maken van een voorlopig en definitief ontwerp, moet de bouw kunnen beginnen. De bruggen zijn naar verwachting begin 2025 klaar.

