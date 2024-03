Gemeente Utrecht ‘bevriest’ situatie Ravellaan Noord; vergunningsaanvragen kunnen geweigerd worden

De gemeenteraad van Utrecht heeft besloten dat de huidige situatie in het gebied Ravellaan Noord voorlopig bevroren wordt. Dit is afgelopen donderdag besloten tijdens het geheime deel in de gemeenteraad en dinsdag openbaar geworden. Concreet betekent het dat de gemeente veel meer controle krijgt over wat de eigenaar met de panden kan doen en dat vergunningsaanvragen geweigerd kunnen worden.

In het kort

Er lopen al jaren gesprekken over woningbouw Ravellaan Noord

Plek voor honderden woningen in gebied van 25.000 m2

Eigenaar van de grond en gemeente komen niet tot een definitief plan

Discussie lijkt te gaan over aantallen en soorten woningen

College van B&W heeft in februari eerste recht van koop op alle adressen geëist

Gemeenteraad heeft nu besloten huidige situatie te bevriezen, daarmee kunnen plannen van eigenaar worden tegengehouden

Eigenaar niet blij met bovenstaande maatregelen, maar blijft in gesprek om nieuwe woonwijk mogelijk te maken

Vorige maand werd al bekend dat de gemeente Utrecht het eerste recht van koop had geëist bij de eigenaar van de gebouwen rond de Ravellaan. Vorig jaar werd met een motie van PvdA, D66, GroenLinks en Student & Starter het college al opgeroepen om stappen te nemen in de ontwikkeling van het gebied.

Nu is bekend geworden dat er nog een schepje bovenop wordt gedaan. De gemeente kan nu ontwikkelingen tegenhouden die de eigenaar in het gebied wil doorvoeren. Dit alles om woningbouw in het gebied mogelijk te maken.

Uitleg

Het gaat allemaal om het gebied tussen de Ravellaan, de Kanaalweg en de Leidseweg. Hier staan meerdere oude schoolgebouwen en kantoren, deels leeg en verloederd. De gemeente is al jaren in gesprek met eigenaar De Waal over de ontwikkeling van het gebied dat bekend staat als Ravellaan Noord. Het gaat om meer dan tien adressen op vijf percelen van in totaal bijna 25.000 vierkante meter.

Het lukt de gemeente nog niet om overeenstemming te bereiken met de eigenaar over de ontwikkeling van het gebied. Het gaat dan met name over het aantal en soort woningen. Verschillende verdeelsleutels zijn eerder genoemd, in een intentieovereenkomst en later in een startdocument.

De gemeente ziet inmiddels graag 400 woningen met 40 procent sociale huur, 35 procent middelduur en 25 procent vrijesector. Volgens de gemeente waren de partijen aan het toewerken naar een compromis met een verdeling van 35 procent sociaal, 25 procent middelduur en 40 procent vrije sector.

‘Ongewenste aanvragen voor een vergunning kunnen worden geweigerd’

Hier zijn ze echter nog niet uitgekomen. “Nieuwe informatie is dat de initiatiefnemer overweegt om het woningbouwplan los te laten”, aldus het college. Mogelijk zou de eigenaar de panden willen renoveren en weer gaan verhuren. Dit is tegen het zere been van het college, want hierdoor zouden er nieuwe bedrijven of kantoren kunnen komen, en dus geen woningen.

‘Ongewenste aanvragen’

Dit is een van de redenen dat de situatie in het gebied nu als het ware bevroren wordt. Dit heeft de gemeenteraad afgelopen donderdag besloten en is dinsdag openbaar geworden. De maatregel heet een ‘voorbereidingsbesluit’. De gemeente kan ontwikkelingen, die de eigenaar zou willen met de gebouwen en voorheen ook toegestaan waren, nu makkelijker tegenhouden. “Ongewenste aanvragen voor een vergunning kunnen worden geweigerd. Hiermee wordt voorkomen dat de locatie minder geschikt wordt voor de beoogde transformatie.”

Reactie eigenaar

Eigenaar De Waal laat aan DUIC weten niet blij te zijn met de maatregel en hier nog altijd een nieuwe wijk te willen realiseren. “In 2018 hebben we afspraken gemaakt over het woningprogramma en de aantallen, dat hebben we steeds als uitgangspunt gebruikt.”

Volgens De Waal zijn er sindsdien steeds aanscherpingen gevraagd vanuit het college of de gemeenteraad; zoals meer sociale huur en een minimum oppervlakte van woningen. “Dat maakt het natuurlijk heel lastig opereren en daardoor moeten wij steeds bijstellingen doen. Dat maakt het minder makkelijk haalbaar.”

Verder zegt De Waal: “We hebben intensief gesproken met de gemeente, openheid gegeven over het plan en waar we tegenaan lopen. Bekend is natuurlijk dat de bouwkosten en rente flink gestegen zijn. Het is een binnenstedelijk gebied, wat een moeilijke opgave is en lastig financieel haalbaar.”

Woningbouw loslaten

Het plan om woningbouw volledig los te laten is volgens De Waal niet aan de orde geweest, wel is er een rekensom gemaakt om te kijken of het financieel haalbaar zou zijn om de huidige functies door te zetten en de gebouwen te renoveren. Voor het bedrijf zou dat een scenario zijn ‘financieel ter vergelijking’. “Het is niet dat we de woningbouwplannen in de kast willen gooien. We moeten er het beste van maken. Maar het is complex.”

‘We moeten nu kijken wat een haalbaar programma is’

De Waal geeft aan ‘natuurlijk’ door te gaan met het gesprek met de gemeente. Blij is het bedrijf niet met het opgelegde eerste recht van koop en nu ook nog het voorbereidingsbesluit. “Dat ligt nu ineens op ons bordje. Maar blijkbaar werkt dat zo. We moeten nu kijken wat een haalbaar programma is en kijken aan welke knoppen we moeten draaien om het haalbaar te maken.”

Politiek

Een meerderheid van de gemeenteraad steunde het besluit. PvdA-raadslid Rick van der Zweth is tevreden met deze stap, zo schrijft hij op X: ‘Al 13 jaar (!) wacht de wijk op de plannen: een nieuw stukje wijk met betaalbare woningen bij Ravellaan-Noord. Dit is precies waarom de gemeente heeft ingegrepen met actief grondbeleid’

De VVD was de grootste partij die tegen het besluit stemde. Als een van de redenen noemt raadslid Gertjan te Hoonte dat er al een intentieovereenkomst lag waarin aantallen woningen genoemd werden. “Dan moet het college die afspraken niet openbreken omdat ze het woningbouwprogramma aan willen passen.” Het aanpassen van de intentieovereenkomst zou juist niet zorgen voor versnelling van de ontwikkelingen. ‘Het voorbereidingsbesluit is dus niet het juiste instrument’.