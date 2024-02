Gemeente Utrecht wil ‘regie en sturing’ en eist daarom recht van eerste koop op adressen Ravellaan Noord

De gemeente Utrecht eist van de eigenaar van meerdere percelen en adressen rond de Ravellaan het eerste recht van koop. Dat betekent dat als de eigenaar de percelen wil verkopen, hij dat verplicht eerst aan de gemeente moet aanbieden. Het college trekt dit paardenmiddel uit de kast om meer invloed te krijgen op de ontwikkeling van het gebied. De gemeente meent dat gesprekken met de eigenaar te weinig hebben opgeleverd.

Het gaat om meer dan tien adressen op vijf percelen van in totaal bijna 25.000 vierkante meter. In het gebied vlak naast het Merwedekanaal en de Kanaalweg staan meerdere schoolgebouwen en kantoren, deels leeg en in niet al te beste staat. De vijf percelen hebben allemaal dezelfde eigenaar.

De gemeente is al jaren in gesprek met eigenaar De Waal over de ontwikkeling van het gebied wat bekend staat als Ravellaan Noord. Eerder is al het plan gemaakt dat er een nieuwe woonwijk komt met minimaal 220 woningen.

Het college van B&W heeft nu besloten om een stap vooruit te doen. Als de eigenaar van zijn grond af wil, moet De Waal dat verplicht eerst aanbieden aan de gemeente Utrecht. Dit is niet zomaar een maatregel, maar een verregaand besluit op basis van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg).

Waarom nodig?

De gemeente schrijft dat deze maatregel noodzakelijk is om ‘regie en sturing’ te houden op de ontwikkeling van het gebied naar een woonwijk met betaalbare woningen. Het college van B&W laat weten: “De gesprekken met de eigenaar hierover hebben in de afgelopen jaren onvoldoende resultaat opgeleverd, terwijl wij van mening zijn dat een programma met een hoog percentage betaalbare woningen hier mogelijk is.”

Ook moet met de maatregel voorkomen worden dat andere bedrijven grond kunnen kopen in het gebied om mee te speculeren. Dit zorgt vaak voor prijsopdrijving.

Eigenaar De Waal laat aan DUIC weten: “Met verbazing hebben wij gehoord dat het college een besluit heeft genomen om een voorkeursrecht te vestigen op onze ontwikkelingslokatie. Wij begrijpen natuurlijk heel goed dat woningnood nijpend is en wij zijn daarom al ruim een jaar intensief met de gemeente in overleg over het gewenste en ambitieuze woonprogramma en de economisch uitvoerbaarheid daarvan. Dat is geen gemakkelijke opgave bij een binnenstedelijke locatie. Wij zijn nog steeds bereid en in staat deze transformatie naar een woongebied te realiseren en niet voornemens de locatie te verkopen.”

Merwedekanaalzone

Het huidige college heeft het eerste recht van koop eerder toegepast, dat was in 2022 in de Merwedekanaalzone. Daar kocht de gemeente uiteindelijk ook voor 9,2 miljoen euro aan grond. De keer daarvoor was in 2009 voor de ontwikkeling van Rotsoord, maar de gemeenteraad ging er toen voor liggen en besloot het besluit niet te bekrachtigen. Ook nu moet de gemeenteraad nog haar goedkeuring geven. Daarbij is het niet zo dat de eigenaar de percelen verplicht moet verkopen aan de gemeente; De Waal mag ze ook gewoon zelf behouden.

De eigenaar van de meer dan tien adressen in Ravellaan Noord kan nog bezwaar indienen tegen het besluit en uiteindelijk naar de rechter stappen.