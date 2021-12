Gemeente Utrecht: ‘Ondernemers bloemenmarkt kunnen voorlopig met auto het Janskerkhof bereiken’

Ondernemers van de Utrechtse bloemenmarkt kunnen volgens de gemeente, ondanks de aanscherping van de milieuzone, voorlopig nog met hun auto het Janskerkhof bereiken. Daarnaast schrijft het college dat omwonenden en gebruikers van het plein, waaronder dus de marktkooplieden, in de toekomst betrokken worden bij het herinrichtingsplannen van het Janskerkhof.

In oktober van dit jaar schreven de ondernemers van de bloemenmarkt een open brief die was gericht aan de gemeente Utrecht. Daarin uitten zij onder meer hun zorgen over de bereikbaarheid van de markt. “Tot onze grote verrassing heeft de gemeente onlangs de parkeerplaatsen weggehaald aan de oostkant van het Janskerkhof, langs de Drift. Juist die plekken waar de zaterdagse klanten van de bloemenmarkt hun zware aankopen inladen”, was te lezen in de brief.

Vragen

De Utrechtse fractie van de VVD stelde eerder ook al schriftelijke vragen over de kwestie. Het college schrijft nu in een antwoord dat de plannen op 20 februari van dit jaar zijn besproken met de ondernemers. “Zij gaven in dat gesprek aan dat ze niet blij zijn met het verwijderen van parkeerplekken, omdat ze denken dan minder bereikbaar te zijn voor hun klanten.”

In totaal zijn er veertien parkeerplekken weggehaald en op dezelfde plek zijn er twee parkeerplaatsen voor mindervaliden bijgekomen. Dit laatste was volgens de gemeente een wens van de ondernemers van de bloemenmarkt.

Plannen

De gemeente zegt daarnaast dat de marktkooplieden zich vooral zorgen maken over de toekomst van de bloemenmarkt in zijn algemeenheid met het steeds strengere verkeers- en parkeerbeleid en de stijgende kosten van de kraamhuur. Tot nu toe zijn er nog geen plannen gemaakt voor de herinrichting van het Janskerkhof.

“Zodra een dergelijk proces start zal nadrukkelijk inbreng gevraagd worden van belanghebbenden, zoals de direct betrokken ondernemers, bewoners, studentenverenigingen en andere gebruikers van het Janskerkhof.”

Milieuzone

De marktkooplieden zijn dus bang dat hun inkomsten teruglopen omdat het plein in hun ogen minder goed bereikbaar is. Wat hun zorgen nog groter maakt, is dat de eisen voor de milieuzone vanaf begin volgend jaar strenger worden, waardoor zij naar eigen zeggen moeten investeren in nieuw vervoer.

Het college zegt dat daarvan in de nabije toekomst geen sprake van is. Gemeenten mogen namelijk een ontheffing verlenen. “Eigenaren van een vrachtvoertuig met emissieklasse 4 of 5 kunnen een langdurige ontheffing aanvragen van een jaar, met een mogelijke verlenging van maximaal nog één jaar.” Zonder ontheffing kunnen vanaf 1 januari alleen vrachtauto’s en autobussen met minimaal emissieklasse 6 de zone inrijden.

Tot nu toe zouden elf van de veertien ondernemers van de bloemenmarkt zo’n ontheffing hebben aangevraagd en ontvangen. De overige drie hebben volgens de gemeente een bestelbus en hebben daardoor voorlopig geen ontheffing nodig.