Gemeente Utrecht presenteert nieuwe mobiliteitsplannen; Dit zijn de belangrijkste punten

De gemeente Utrecht heeft nieuwe plannen gepresenteerd voor de mobiliteit in en rondom de stad. De plannen kwamen afgelopen dagen al deels naar buiten, maar zijn nu dus helemaal openbaar. De gemeente wil onder meer twee nieuwe tramlijnen aanleggen en van station Utrecht Lunetten een intercitystation maken.

Het Mobiliteitsplan 2040 moet ervoor zorgen dat de groei van Utrecht komende jaren in goede banen wordt geleid. De gemeente wil dat nog meer mensen gaan lopen en fietsen of gebruik maken van het openbaar vervoer en deelmobiliteit. Dat moet ervoor zorgen dat het groeiende aantal inwoners, bezoekers en werknemers zich door de stad kan verplaatsen, terwijl er ook ruimte is voor groen, spelen en verblijven. Hieronder volgen de belangrijkste punten uit het mobiliteitsplan.

Openbaar vervoer

De nieuwe tramverbinding Waterlinielijn moet komen tussen Westraven/A12, via het nieuwe intercitystation Lunetten-Koningsweg en Utrecht Science Park naar Zeist. Daarnaast komt er de Merwedelijn, die loopt van Utrecht Centraal via de Merwedekanaalzone naar Nieuwegein en IJsselstein. Die lijn krijgt halverwege een aftakking naar Papendorp.

De aanleg van de tramlijnen en intercitystation Lunetten-Koningsweg gaan zo’n 2,5 miljard euro kosten. Utrecht heeft daarvan 380 miljoen euro gereserveerd en samen met de provincie en omliggende gemeenten een aanvraag van 2,1 miljard euro gedaan bij de Rijksoverheid. Dat geld moeten komen uit het Nationaal Groeifonds.

Nieuwe woningen, bedrijven en voorzieningen moeten volgens de gemeente vooral komen langs bestaande en nog te bouwen knooppunten in het ov-netwerk. Belangrijk daarbij is dat de ov-haltes goed toegankelijk zijn voor iedereen. Zo is onder meer voor de Merwedekanaalzone een goede bus- of tramverbinding nodig om het gebied aan te kunnen sluiten op andere knooppunten.

Deelvervoer

Rondom Utrecht komen in de buurt van de Ring grote P+R-parkeerplaatsen die ervoor moeten zorgen dat mensen hun auto buiten de stad parkeren en overstappen op het openbaar vervoer, (deel)fietsen of ander deelvervoer.

Deelvervoer moet straks in gebieden die ontwikkeld worden voor iedereen toegankelijk zijn door aansluiting bij het platform Mobility as a Service (MaaS), dat de gemeente eerder al in Utrecht lanceerde. Verder wil de gemeente dat meer mensen buiten de spits gaan reizen, door werk- en lestijden te spreiden en thuiswerken te stimuleren. Werkgevers, onderwijsinstellingen en vervoerders gaan hierover afspraken maken.

Fietsers

Het ‘Wiel met Spaken’ gaat een belangrijke rol spelen in Utrecht. Het idee is dat er ‘veilige en aantrekkelijke’ hoofdfietsroutes voor fietsers komen die wijken en knooppunten in de stad en rondom de stad met elkaar gaan verbinden. Fietsers krijgen meer mogelijkheden om een route te kiezen, waarmee drukte over verschillende wegen verspreid wordt.

Het ‘wiel’ is bedoeld voor verkeer dat niet in de stad zelf hoeft te zijn. Reizigers kunnen straks met de fiets op goed bereikbare ov-knooppunten aan het wiel overstappen naar bestemmingen die aan het wiel liggen. Bewoners van Utrechtse wijken kunnen op de knooppunten overstappen op een ‘spaak’ (de trein, tram of bus) of een verbinding via het wiel. De spaken zijn bedoeld om bestemmingsverkeer van buiten Utrecht snel naar het centrum of Utrecht Centraal te brengen.

Niet op alle plekken in Utrecht is genoeg ruimte voor grote fietsstromen en gestalde fietsen. In de binnenstad, Smakkelaarsveld en de Van Sijpesteijntunnel kan het fietsverkeer niet verder groeien. De gemeente wil daarom nieuwe fietsroutes creëren die om de binnenstad heen gaan.

Route ‘om de noord’, via de Herenweg, Kaatstraat, Griftpark en de Weerdsingel, is daar voor fietsers tussen Utrecht Noordwest en Utrecht Science Park een voorbeeld van. Net als ‘om de zuid’, via de Galgenwaard, Koningsweg en Ledig Erf, voor fietsers tussen Utrecht Zuidwest en het Utrecht Science Park. Ook komen er betere routes en voorzieningen voor andere stations dan Utrecht Centraal, zodat de andere treinstations in de stad beter gebruikt gaan worden.

Voetgangers

De gemeente wil dat alle bestemmingen in de stad goed bereikbaar zijn voor voetgangers. Hiervoor moeten kruispunten goed over te steken zijn, met korte wachttijden. Doorgaand autoverkeer wordt ingeperkt op drukke plekken waar weinig plaats is voor fietsers en voetgangers, zoals de Catharijnesingel, het Ledig Erf en Utrecht Science Park.

In de binnenstad en op Utrecht Science Park worden voetgangersgebieden uitgebreid en in de binnenstad moet ook buiten dat gebied meer aandacht komen voor voetgangers. De gemeente onderzoekt verder of fietsers in voetgangersgebieden ‘te gast’ kunnen zijn.

Binnen de wijken moet een aantal voorzieningen voor voetgangers goed en veilig bereikbaar zijn. Het gaat dan om veilige routes naar wijkwinkelcentra, scholen, rondom verzorgingstehuizen en verbindingen naar parken en groen. Ook wandelroutes naar bijvoorbeeld stations en sportcentra moeten worden verbeterd, bijvoorbeeld door ze te verruimen en vrij te maken van obstakels.

Auto

Het autoverkeer kan volgens de gemeente in Utrecht niet verder groeien. De gemeente wil erop inzetten dat het mogelijk blijft om, als dat nodig is, met de auto bij huis, werk, winkels of andere voorzieningen te komen. Wel worden alternatieve vervoersmiddelen aantrekkelijker gemaakt, in de hoop dat Utrechters daarvoor kiezen.

Alle wegen en straten in Utrecht krijgen een snelheidslimiet van ‘30 km/u, tenzij’. Op verbindingswegen in de stad blijft de maximumsnelheid 50 km/u als die route de snelste naar de Ring is. Er zijn uitzonderingen, zoals de Haarrijnse Rading, Veldhuizerweg en de NOUW2, de weg over de Gele Brug, langs Lage Weide naar de A2. Daar is een maximumsnelheid van 70 km/u nodig vanwege de bereikbaarheid.

Parkeerplaatsen

Bij nieuwe bouwprojecten worden beperkt autoparkeerplaatsen toegevoegd. De gemeente stimuleert in die gebieden alternatieven zoals deelmobiliteit. De capaciteit van parkeerplaatsen moet efficiënter gebruikt worden en parkeerplaatsen zullen verplaatst worden van de straat naar parkeergarages of voorzieningen aan de rand van de stad.

Op plekken waar overlast ontstaat door geparkeerde auto’s of waar de bereikbaarheid van de stad in het geding komt, wordt betaald parkeren ingevoerd. In samenspraak met bewoners wordt door de gemeente gekeken of er meer ruimte is voor groen, het toevoegen van fietsenstallingen en ruimte voor voetgangers, bankjes of terrasjes en spelen.

Reageren

Iedereen die dat wil kan op de plannen reageren van 8 december tot 1 februari. Ook worden op 15 december en 11 januari digitale bijeenkomsten georganiseerd waar geïnteresseerden zich voor in kunnen schrijven. De gemeente zegt reacties van betrokkenen mee te nemen in het mobiliteitsplan voordat het, waarschijnlijk volgend voorjaar, wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.