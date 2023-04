Gemeente Utrecht stelt meerdere locaties langer beschikbaar voor opvang Oekraïense vluchtelingen

Twee Utrechtse locaties worden langer beschikbaar gesteld voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Dat maakt de gemeente Utrecht bekend in een wijkbericht. Het gaat om zorgcentrum Careyn Rosendael aan de Indusdreef en de opvanglocatie aan de Kanaalstraat. Een deel van het zorgcentrum wordt beschikbaar gesteld tot 1 januari 2024. Op deze locatie worden op dit moment 38 Oekraïners opgevangen. De opvanglocatie aan de Kanaalstraat wordt met een jaar verlengd. Hier biedt de gemeente tot 23 april 2024 opvang aan 40 Oekraïners.

Sinds april vorig jaar worden er vluchtelingen opgevangen in één vleugel van zorgcentrum Careyn Rosendael. De Oekraïense vluchtelingen wonen hier, met ondersteuning van sociaal beheerder Lister, vrijwel zelfstandig. De opvangplekken zijn daarnaast ook geschikt voor mensen die gebruikmaken van een rolstoel. Volgens de gemeente zijn de ervaringen van zowel de vluchtelingen als de bewoners en medewerkers van het zorgcentrum goed.

Opvanglocatie Kanaalstraat

Ook de opvanglocatie aan de Kanaalstraat wordt verlengd met een jaar. Daar biedt de gemeente sinds mei 2022 opvang aan veertig Oekraïners. Zij wonen hier zelfstandig, met ondersteuning vanuit sociaal beheerder de Tussenvoorziening. “De ervaringen van zowel de vluchtelingen als vanuit de directe omgeving zijn goed”, zo laat de gemeente weten.

Andere locaties

Eerder dit jaar was al bekendgemaakt dat drie verdiepingen van het provinciehuis Utrecht langer beschikbaar werden gesteld voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Op deze locatie kunnen 237 Oekraïners worden opgevangen.

Verder worden er sinds vorige week 38 Oekraïense vluchtelingen opgehangen in zes zorgwoningen aan de Gulperberg en Zijpenberg in De Meern. Vanaf mei krijgen zo’n dertig Oekraïense vluchtelingen voor minimaal een jaar onderdak in het voormalige pand van Zorgboerderij Den Hoet aan de Belcampostraat in Leidsche Rijn.