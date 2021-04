Gemeente Utrecht: ‘Toename van aantal door beleggers opgekochte woningen verontrustend’

De gemeente Utrecht noemt de toename van het percentage woningen dat opgekocht wordt door beleggers een verontrustende ontwikkeling. Daarom ziet de gemeente graag meer wetgeving komen om dit tegen te kunnen gaan. Dat laat het college weten op vragen van de gemeenteraad.

Ruim een derde van de in 2020 in Utrecht verkochte woningen, is gekocht door mensen die er niet zelf gaan wonen. In de laatste drie maanden van afgelopen jaar ging zelfs 40 procent van de huizen die te koop stonden in de stad naar investeerders of beleggers. Dat blijkt uit cijfers van het Kadaster die in handen zijn van het televisieprogramma Kassa en waar DUIC eerder over berichtte.

De gemeenteraad vroeg daarom om opheldering bij het college. In de regel worden veel bestaande woningen die opgekocht worden door beleggers of investeerders weer verhuurd. Dit heet ook wel buy-to-let en zorgt voor prijsopdrijving van woningen en daarmee tot een verslechtering van de positie van startende kopers en van de toekomstige huurders van deze woningen.

‘Verontrust’

PvdA, Student & Starter, GroenLinks, SP, DENK, D66 en Partij voor de Dieren wilden van de gemeente weten hoe zij naar dit onderwerp kijkt. Het college liet weten verontrust te zijn over deze ontwikkeling.

Sinds 2020 is er wel extra regelgeving in de stad om dit tegen te gaan, maar de zelfbewoningsplicht (waarbij een koper zelf in de woning moet gaan wonen) en anti-speculatiebeding (dat een woning pas na vijf jaar doorverkocht mag worden) kan alleen afgedwongen worden als de grond van de gemeente is.

Den Haag

De gemeente gaat wel met andere partijen in gesprek over dit soort afspraken, maar denkt met nieuwe wetgeving meer te bereiken. Daarom is er een sterke lobby richting Den Haag om dit soort regelgeving mogelijk te maken.

Er is nu wetgeving in de maak waarbij de gemeenteraad gebieden in Utrecht kan aanwijzen waar betaalbare en goedkope woningen tot vier jaar na aankoop van die woning, niet verhuurd mogen worden. Als de wetgeving in Den Haag is goedgekeurd wil Utrecht hiermee aan de slag. Ook zou er in de toekomst gewerkt kunnen worden met een verhuurvergunning om de situatie beter in de gaten te houden.

Daarnaast schrijft de gemeente dat ook bestaande regelgeving, zoals de vergunningsregels voor het omzetten, splitsen en het onttrekken van woningen ervoor zorgen dat het kopen van woningen voor beleggers en investeerders minder interessant is.