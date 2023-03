Herstel van kluismuren en kelders op de Kromme Nieuwegracht en de Drift tot half jaar vertraagd

Het herstel van de kluismuren en kelders aan de Kromme Nieuwegracht en de Drift is met vier tot zes maanden vertraagd. Ook vallen de werkzaamheden duurder uit, zo’n 150.000 euro.

De gemeente wilde in het wervengebied een pilot doen, om ervaring op te doen met uitvoering van het werk aan muren en kelders en om meer kennis te krijgen over schade. Voor het werk aan de Kromme Nieuwegracht en de Drift wilde de gemeente de werkzaamheden ‘meervoudig onderhands aanbesteden’, wat inhoudt dat de gemeente bedrijven direct benadert om een offerte in te dienen.

Door de werkzaamheden op deze manier aan te besteden, wilde de gemeente uitkomen bij bedrijven die al ervaring hadden in het wervengebied. Situaties zoals bij het herstel van de kluismuren aan de Kromme Nieuwegracht bij Paushuize moesten zo worden voorkomen. In 2017 ontstond daar grote schade aan kelders en omliggende gebouwen en de werkzaamheden duurden drie jaar langer dan gepland.

De gemeente had de plannen voor de onderhandse aanbesteding rond, maar nu blijkt dat die niet door kunnen gaan. De werkzaamheden moeten namelijk verplicht Europees worden aanbesteed. Dat leidt ertoe dat er partijen kunnen meedoen “die we (nog) niet kennen”, aldus wethouder Streefland in een brief aan de gemeenteraad. “Er ontstaat daardoor een risico dat het werk wordt gegund aan een partij die mogelijk minder goed gekwalificeerd is.” Dat risico moet dan weer verminderd worden door middel van een voorselectie.

Vertraging en extra kosten

Al met al zorgt de verandering in de manier van aanbesteden voor vertraging bij de werkzaamheden. De gemeente verwacht dat het gaat om vier tot zes maanden vertraging en extra kosten van 150.000 euro. Het herstel van de kluismuren en kelders aan de Kromme Nieuwegracht moet aan het eind van het eerste kwartaal van 2024 beginnen.

De vertraging van de werkzaamheden is de zoveelste tegenvaller binnen het project wal- en kluismuren. Meerdere keren bleek al dat er te weinig geld was gereserveerd voor de werkzaamheden en ook de communicatie tussen de gemeente en de eigenaren van werfkelders verloopt alles behalve vlekkeloos. Voorlopig is er een regeling waarmee eigenaren en de gemeente allebei een deel van de kosten betalen. Aan de Kromme Nieuwegracht wordt over de nieuwe ontwikkelingen binnenkort een buurtbijeenkomst georganiseerd voor keldereigenaren.