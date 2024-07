Het perron bij spoor 5 op Utrecht Centraal wordt verbreed: minder intercity’s na de vakantie

Na zomervakantie wordt het perron bij spoor 5 van station Utrecht Centraal verbreed. Volgens ProRail kan het drukke perron de dagelijkse tienduizenden reizigers daardoor beter aan. De werkzaamheden starten eind volgende maand en duren ruim een week. Mensen moeten dan rekening houden met andere vertreksporen, zegt de spoorbeheerder. Ook rijden er minder intercity’s.

De werkzaamheden aan het perron bij spoor 5 vinden plaats van vrijdag 30 augustus tot en met zondag 8 september. Er wordt vooral ’s nachts gewerkt.

Reizigers moeten rekening houden met minder treinen en vervangend busvervoer. Het advies van de NS is om die periode de spits op het traject Arnhem-Utrecht-Schiphol te ontwijken. Tijdens de werkzaamheden kunnen steeds meerdere sporen (tussen spoor 1 en spoor 8) niet worden gebruikt. Op zaterdag 31 augustus en zondag 1 september zijn spoor 1 tot en met 8 buiten allemaal gebruik.

Steeds meer reizigers

Eerder meldde ProRail al dat het perron, ondanks verbredingen een knelpunt blijft. Spoor 5 speelt een cruciale rol in de verbinding tussen Arnhem/Nijmegen en Amsterdam/Schiphol, twee druk bereisde routes.

“We realiseren ons uiteraard dat deze werkzaamheden hinder voor onze reizigers gaan opleveren”, zegt de regiodirecteur van Randstad Noord bij ProRail, Harro Homan. “Dit is immers het drukste station van Nederland en begin september is het altijd druk in de trein. Maar dit kon qua planning helaas niet anders.”

De verwachting is dat er in de toekomst steeds meer reizigers gebruik zullen maken van het perron, zegt Homan. “Op de korte termijn levert het dus hinder op, op de lange termijn een plezieriger overstap en reis.”