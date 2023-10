Janskerkhof in Utrecht krijgt andere inrichting; 26 parkeerplekken verdwijnen en meer fietsenrekken

Het Janskerkhof in de historische binnenstad van Utrecht krijgt nog voor het einde van dit jaar een andere indeling. In totaal verdwijnen 26 parkeerplekken en worden de fietsenrekken die nu nog nabij de bushalte staan verplaatst, waardoor de looproute richting de Boothstraat volgens de gemeente een ‘ruimere en rustigere’ inrichting krijgt.

De gemeente Utrecht is al langer bezig parkeerplaatsen weg te halen uit het centrum van de stad. Het streven is om tot 2026 ieder jaar vijftig plekken op te heffen. “Met het weghalen van parkeerplekken in de historische binnenstad, bijvoorbeeld op het Janskerkhof, willen we dat minder auto’s in de binnenstad gaan rijden en parkeren. Zo komt er meer ruimte voor voetgangers, fietsers, groen en voor verblijf. Bewoners en bezoekers zien daardoor ons historisch erfgoed beter.”

Buurt

Eerder dit jaar werd al bekend dat ruim 20 parkeerplaatsen zouden verdwijnen op het Janskerkhof. De gemeente riep de buurt toen op mee te denken over de invulling van de ruimte die daardoor zou ontstaan. Nu is bekend hoe deze vrijgekomen ruimte ingericht gaat worden.

Er verdwijnen in totaal dus 26 parkeerplaatsen. Op het plaatje hieronder zijn deze plekken groen gemaakt. Ook worden de fietsenrekken nabij de bushalte weggehaald. Deze rekken zijn op het kaartje paars gemarkeerd.

Looproute

Met het weghalen van de parkeerplekken en de fietsenrekken ontstaat ruimte voor onder meer voetgangers. “De looproute van het Janskerkhof naar de Boothstraat krijgt een ruimere en rustige inrichting”, aldus de gemeente.

Aan de kant van de Drift staan momenteel al veel fietsen gestald, maar de gemeente wil dat dit stuk van het plein er netter uit komt te zien. Daarom worden er 172 beugels geplaatst waar de fietsen tegenaan gezet kunnen worden.

Bloemenmarkt

Ook komen er straks drie gehandicaptenparkeerplaatsen in plaats van twee en wordt de parkeerplek voor deelauto’s verplaatst. De parkeerplekken voor vergunninghouders blijven bestaan. Tot slot zegt de gemeente dat de nieuwe inrichting geen invloed heeft op de bloemenmarkt of andere evenementen die op het plein worden georganiseerd.

Het ontwerp wordt nu tot in detail uitgewerkt en vervolgens overhandigd aan een aannemer. De verwachting is dat de werkzaamheden in december van dit jaar starten.