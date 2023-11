Kampvuren en vuurkorven worden verboden in Utrecht

Het wordt verboden in Utrecht om buitenshuis een vuurtje te maken. Zowel kampvuren als vuurkorven waarin hout wordt verbrand worden in de ban gedaan. Het voorstel van GroenLinks en Partij voor de Dieren kon donderdag op een meerderheid rekenen.

De twee politieke partijen deden een voorstel waarmee de regels in Utrecht veranderd moeten worden. Op dit moment mogen mensen in hun achtertuin of op hun eigen terrein een ‘sfeervuur’ maken, door bijvoorbeeld hout te stoken in een kampvuur of vuurkorf.

Dit gaat veranderen, in de gemeenteregels wordt opgenomen dat er geen vuur meer gemaakt mag worden met hout. Het stoken van hout heeft namelijk negatieve gevolgen voor de luchtkwaliteit en de rook is ongezond. Ook kan het voor hinder zorgen bij omwonenden. De partijen menen daarbij dat er alternatieven beschikbaar zijn, zoals het maken van een vuurtje met bio-ethanol.

Schaduwkant

GroenLinks-raadslid-Rachel Heijne gaf de volgende toelichting bij het voorstel: “Een vuurtje stoken is voor veel mensen onlosmakelijk verbonden met gezelligheid. De schaduwkant is er echter ook: houtrook is een belangrijke bron van luchtvervuiling en is zeer schadelijk voor de gezondheid, het ontneemt longpatiënten letterlijk de adem.”

Het pleziertje van de één, ontneemt de vrijheid van de ander, is de stelling van Heijne. “Het is aan ons, de politiek, om kwetsbare inwoners van Utrecht, gezondheid en luchtkwaliteit te beschermen. Je kunt niet kiezen welke lucht je inademt en er zijn vele manieren om het gezellig te maken. Daarom stellen we voor om houtstook in de buitenruimte niet langer toe te staan.”

Ontraden

Het voorstel kon niet op goedkeuring rekenen van het voltallige college van B&W. Wethouder Eva Oosters liet weten het voorstel te ontraden. Eerder gaf het college hier al toelichting op: “Er is op dit moment nog te veel onzekerheid over de (kosten)effectiviteit en handhaafbaarheid, evenals over draagvlak voor dit voorstel.” Ook is de gemeente Utrecht bezig met een breder onderzoek naar welke maatregelen het meest effectief zijn om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren.

Raadslid Heijne vertelt verder: “Luchtvervuiling heeft veel verschillende bronnen die op diverse manieren moeten worden aangepakt, dat vergt veel verschillende maatregelen die vaak duur en ingewikkeld zijn, of door andere overheden moeten worden aangepakt. Vuur in de buitenruimte is echter iets dat gemeenten zelf kunnen aanpakken, en het kan relatief eenvoudig, op korte termijn en tegen relatief lage kosten.”

2025

Het verbod wordt op 1 januari 2025 van kracht, volgend jaar start er een uitgebreide campagne om bewoners te informeren.

Het voorstel van GroenLinks en Partij voor de Dieren kon op goedkeuring van een meerderheid van de gemeenteraad rekenen. ChristenUnie, EenUtrecht, PvdA en Volt stemden ook voor. De partijen CDA, D66, DENK, Stadsbelang Utrecht, Student & Starter, Utrecht Solidair, UtrechtNu! en de VVD stemden tegen.