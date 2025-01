Komst van woningen in Daalsepark in Utrecht lijkt stap dichterbij

De komst van woningen in het Daalsepark in Utrecht lijkt een stap dichterbij. Jaren terug werden de verschillende varianten bekendgemaakt en nu heeft de gemeente een voorkeur uitgesproken. Het gaat om een vierkant woonblok met een open ruimte in het midden.

Het nieuwbouwcomplex komt langs de Oude Daalstraat en de Amsterdamsestraatweg. Dat is de plek waar nu vooral parkeerplaatsen zijn. Er komen 49 huurwoningen, waarvan 40 procent sociale huur, 35 procent middenhuur en 25 procent vrije sector. Het gebouw komt niet over de hele breedte van het park, en een groot deel van het groen lijkt ook te blijven. Op basis van de schets blijven 23 van de 26 bomen staan.

Ook het drukke fietspad van de Daalsetunnel naar de Amsterdamsestraatweg wordt onder handen genomen. Waar fietsers nu nog een slinger moeten maken, die nog weleens voor een onoverzichtelijke situatie zorgt, gaat het fietspad in de plannen gewoon rechtdoor.

Parkeerplaatsen

In de plannen is verder te lezen dat er geen parkeerplaatsen komen, omdat het om hoogstedelijk gebied gaat. Toekomstige bewoners van de nieuwbouw komen ook niet in aanmerking voor een parkeervergunning in de buurt. De 16 parkeerplaatsen die nu in het gebied zijn, komen te vervallen. Dit zal volgens de gemeente geen problemen veroorzaken. De parkeerdruk is laag genoeg om 33 parkeerplekken op te heffen. De gemeenteraad moet zich nog buigen over de plannen.

Ophef

In het verleden hebben verschillende partijen gepleit voor het behoud van het groen in het park, en dus geen ruimte te maken voor woningen. Zo hebben zij onder meer de schapen geschilderd en ook de naam Daalsepark verzonnen.

“Dat is de truc. Als een plek een naam krijgt, geef je het betekenis. Mensen gaan eraan refereren en het is dan veel moeilijker om er een andere bestemming aan te geven”, zei een van de initiatiefnemers in 2016.