Komt de Galaxy Tower in Utrecht dan toch af? De bouw kan verder

Nadat de bouw jaren stil heeft gelegen, kan het werk aan de Galaxy Tower in Utrecht weer hervat worden. In een brief aan de gemeenteraad schrijft het college van B&W dat de bouwplaats is vrijgegeven. In het 90 meter hoge gebouw komen 317 appartementen en 250 hotelkamers.

In de afgelopen jaren groeide het gedoe rondom de Galaxy Tower uit tot een van de prominente dossiers in de stad. In 2023 schreef DUIC: ‘We schreven al bijna twintig verhalen over de Galaxy Tower […] en voorlopig lijkt daar geen einde aan te komen.’ En in 2024: ‘Komt de toren ooit af?’ Dat laatste lijkt nu het geval te zijn.

Soap

Het eerste beton werd al in 2018 gestort, en de toren had eigenlijk in 2021 klaar moeten zijn. Die deadline werd al niet gehaald, en in 2023 liep een juridisch conflict tussen aannemer Ballast Nedam en opdrachtgever De Lelie Vastgoed, dochterbedrijf van Amrâth Hotels, zo hoog op dat de bouw helemaal stil kwam te liggen.

Het conflict ontstond nadat de opdrachtgever een paar termijnen niet had betaald aan de aannemer. Daarop besloot aannemer Ballast Nedam om haar retentierecht uit te oefenen, wat inhoudt dat de bouw stil ligt en de bouwplaats is ontmanteld totdat er betaald wordt. Er volgden rechtszaken, pogingen van de wethouder de bouw uit het slob te krijgen en vorig jaar werd het voor een korte tijd zelfs gekraakt.

Tekenend voor de vertraging bij de Galaxy Tower is de bouw van het appartementencomplex Wonderwoods. De gebouwen staan pal naast elkaar en zijn ongeveer net zo hoog. Toen Wonderwoods nog niet veel verder was dan het fundament, had de Galaxy Tower al zijn volledige hoogte bereikt. Alleen is het appartementencomplex vorig jaar al helemaal opgeleverd.

Frustratie

Ten tijde van woningtekorten is de onafgebouwde toren bovendien een doorn in het oog van menig Utrechter én wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling Eelco Eerenberg. “Ik ben ontzettend blij dat er weer beweging komt in de Galaxy Tower. We hebben keihard woningen nodig in onze stad en op deze plek stonden er 317 in de wacht. Dat is niet uit te leggen.”

“Als gemeente hebben we de opdrachtgever en bouwer aangespoord om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. En dat gebeurt nu eindelijk. Hopelijk is die onvoltooide toren zo snel mogelijk een fijne plek om te wonen of om een hotelkamer te boeken”, aldus de wethouder.

Tekst gaat verder onder de afbeelding

Hervatten

Het juridische conflict lijkt voorlopig te zijn opgelost. Amrath Hotels heeft nu garantie gesteld, waardoor aannemer Ballast Nedam de bouwplaats weer heeft vrijgegeven. De bouw wordt overgenomen door Pleijsier Bouw en nevenaannemer Pleijsier Bouw en Onderhoud.

De gemeente zegt klaar te staan om de partijen te faciliteren bij een zo snel mogelijke herstart en voltooiing van de bouw. De verwachting is dat deze vanaf het moment van hervatting ongeveer een jaar zal duren. De komende maanden wordt eerst onderzoek gedaan naar de staat van het gebouw.