Koningsweg moet weer monumentale oprijlaan worden: parkeerplaatsen weg en 30 kilometer per uur

Vanuit Utrecht loopt al meer dan duizend jaar een weg richting Wijk bij Duurstede. In 1808 besloot Lodewijk Napoleon, destijds koning van Nederland, de weg opnieuw in te richten. De kleiweg en het naastgelegen zandpad werden omgetoverd tot een brede laan met aan beide zijden een dubbele bomenrij. Een paar jaar later, in 1815, besloot Willem I, de nieuwe machthebber, de Linie van Utrecht aan te leggen, waardoor de statige laan van Napoleon weer verdween. Inmiddels zijn we ruim tweehonderd jaar verder en nu wordt de straat, die ondertussen de Koningsweg is genoemd, weer onder handen genomen.

Tussen de tijd van koning Willem I en het heden is er nog wel het een en ander gebeurd bij de Koningsweg. Zo is in 1830 Soestbergen aangelegd, de eerste algemene begraafplaats. In 1871 werden de fortgrachten van Lunet I en II met elkaar verbonden door middel van een zogenoemde damsluisbrug. Hierdoor moest de weg iets naar het noorden worden verlegd. Deze brug werd in 1962 afgebroken, maar nu wordt het bouwwerk weer in ere hersteld. Na enige vertraging is de verwachting dat de nieuwe damsluisbrug, die op de fundering van het oude exemplaar wordt gebouwd, deze zomer wordt opgeleverd.

Door de aanleg van de Waterlinieweg in 1938 werd de Koningsweg als het ware in tweeën gesplitst. De bouwrestricties die vanwege de nabijheid van de forten golden, werden aan de westelijke kant van de Waterlinieweg opgeheven, waardoor er huizen kwamen. In 1953 werd onder een deel van de Koningsweg een riool aangelegd en omdat dit riool nu aan vervanging toe is, wordt de hele straat opnieuw ingericht.

Want, zo is de redenatie van de gemeente, als de straat toch wordt opengebroken voor werkzaamheden aan het riool biedt dit ook de mogelijkheid om andere zaken aan te pakken. Zoals iedereen inmiddels wel weet, neemt het aantal inwoners van Utrecht in rap tempo toe en er is volgens de gemeente niet genoeg ruimte in de stad om het autogebruik mee te laten groeien. Daarom wordt vol ingezet op het gebruik van de fiets, het openbaar vervoer en natuurlijk de benenwagen. “Het blijft dan ook noodzakelijk om de uitbreiding van het fietsnetwerk voort te zetten”, aldus het college.

De aanpassingen

De Koningsweg en de naastgelegen Gansstraat verbinden Amelisweerd en Rhijnauwen via Maarschalkerweerd met de stad. “We willen de Koningsweg aantrekkelijker maken voor fietsers en voetgangers”, schrijft de gemeente. Dit moet onder meer gedaan worden door van de Koningsweg een fietsstraat met rood asfalt te maken. Hierdoor ontstaat niet alleen meer ruimte voor fietsers, maar ook voor groen.

De toegestane snelheid op de gehele weg wordt straks teruggeschroefd naar 30 kilometer per uur. De breedte van nagenoeg de hele Koningsweg wordt 4,80 meter, met uitzondering van het deel tussen de Tamboersdijk en de ingang van de Intratuin. Dit stuk wordt een meter breder zodat het vrachtverkeer de draai van en naar het tuincentrum kan maken.

De bovenstaande aanpassingen gelden voor het deel van de Koningsweg, tussen de Oosterspoorbaan en de Laan van Maarschalkerweerd. Daarnaast wordt onderscheid gemaakt tussen het stedelijke deel, het stuk dat ten westen van de Waterlinieweg ligt en het landelijke deel, het stuk dat ten oosten van de Waterlinieweg ligt. Onder het stedelijke deel wordt het riool vervangen door een gescheiden stelsel.

“Ook gaan we bewoners aanbieden om het regenwater van hun daken te scheiden van het vuilwater riool.” Van de huidige 90 parkeerplaatsen langs dit deel, verdwijnen er 16. “We hebben een parkeerdrukmeting in de wijk uitgevoerd, hieruit blijkt dat het opheffen van 16 plekken geen problemen oplevert binnen het parkeerrayon. Wel kan het zo zijn dat bewoners of bezoekers naar een andere straat binnen het parkeerrayon moeten uitwijken”, meent het college.

Het landelijke deel van de Koningsweg moet een vloeiende overgang vormen tussen stad en land. Zo is het trottoir straks halfverhard en er komt een struinpad tussen de dubbele bomenrij die aan beide zijde van de straat komt. Alle 54 parkeerplaatsen langs dit deel verdwijnen. Deze plekken, waar automobilisten nu nog vrij kunnen parkeren, worden volgens de gemeente met name gebruikt door dagjesmensen, mensen die op andere plekken in de stad moeten zijn, bezoekers van FC Utrecht en mensen die geen parkeervergunning hebben. “Bewoners hebben hier de mogelijkheid om op eigen terrein te parkeren”, meent het college.

Reacties en voorlopig ontwerp

De plannen hebben eind vorig jaar al ter inzage gelegen. In totaal heeft de gemeente 31 reacties ontvangen. Veel mensen waren kritisch op het plan om de parkeerplaatsen weg te halen. “Men maakt zich vooral zorgen of ze hun auto nog wel kwijt kunnen.” Ook hebben mensen hun zorgen geuit over de verkeersveiligheid. Sommigen denken dat dit in het geding komt wanneer de breedte van de weg wordt teruggeschroefd naar 4,80 meter. Anderen waren kritisch op de herinrichting an sich. Zij vroegen zich af of het geld niet beter aan andere zaken besteed kan worden.

“De ontvangen reacties hebben tot kleine aanpassingen geleid, voornamelijk vanwege onzorgvuldigheden in het […] ontwerp.” De overige reacties waren volgens de gemeente geen aanleiding om het plan aan te passen.

Over een paar maanden wordt ‘voorlopig ontwerp’ gepresenteerd, de volgende stap in het proces. De gemeente ziet geen reden om dit nog eens voor te leggen aan belanghebbenden. “Het gaat dan immers alleen om de uitwerking van een nagenoeg gelijk ontwerp en de reacties op dat ontwerp hebben we in deze fase al opgehaald. Wel organiseren we nog een informatiebijeenkomst.” Wanneer de daadwerkelijke herinrichting gaat beginnen is nog niet bekend. Wel is bekend dat de Koningsweg weer een monumentale oprijlaan moet worden die het in het verleden ook even was.