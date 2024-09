Plannen Koningsweg in Utrecht verder uitgewerkt; aanzienlijk minder parkeerplaatsen en veel extra groen

De plannen voor de herinrichting van de Koningsweg in Utrecht zijn verder uitgewerkt. Langs een deel van de weg verdwijnen alle parkeerplaatsen en langs datzelfde deel worden veel nieuwe bomen geplant. Net zoals bij andere projecten in de stad kunnen sommige ideeën niet worden uitgevoerd vanwege het beperkte budget.

In de zomer van 2023 maakte de gemeente de ambitie bekend om de Koningsweg opnieuw in te richten. De straat wordt al veel gebruikt door fietsers omdat het een verbinding is tussen het centrum en steden als Houten, Zeist en Wijk bij Duurstede. Ook verbindt de Koningsweg de binnenstad met Maarschalkerweerd en Amelisweerd. Zoals iedereen weet groeit Utrecht en om ervoor te zorgen dat er ook in de toekomst goed gebruik gemaakt kan worden van deze verbinding wil de gemeente de Koningsweg inrichten als fietsstraat.

Het gaat om het deel tussen de Oosterspoorbaan en de Laan van Maarschalkerweerd. De weg wordt op dit stuk 4,80 meter breed met uitzondering van het deel ter hoogte van de Intratuin, want dat wordt, vanwege de grote voertuigen die nodig zijn voor de bevoorrading, een meter breder. De fietsstraat krijgt net als op andere plekken in de stad rood asfalt en automobilisten mogen straks maximaal 30 kilometer per uur rijden. Ook komt er ongeveer 7.000 vierkante meter groen bij.

Stedelijke deel

De gemeente heeft het deel van de Koningsweg dat opnieuw wordt ingericht onderverdeeld in twee stukken; het landelijke deel en het stedelijke deel. Tussen beide delen wordt onderscheid gemaakt in de herinrichting. Het stedelijke deel ligt tussen de Oosterspoorbaan en de Waterlinieweg, en op dit stuk verdwijnen 10 van de 88 parkeerplaatsen (betaald parkeren). “Hierdoor ontstaat er meer zicht bij kruisingen, […] is er ruimte voor deelmobiliteit en ondergrondse containers en is er een betere indeling van de parkeervakken tussen de bestaande bomen”, schrijft het college. Ook wordt op dit deel het riool vervangen, en worden er naast de bestaande bomen 15 nieuwe exemplaren geplant.

Landelijke deel

Het landelijke deel ligt tussen de Waterlinieweg en de Laan van Maarschalkerweerd. Langs dit stuk worden alle 54 parkeerplaatsen weggehaald, plekken waar mensen nu nog gratis hun auto kunnen neerzetten. “De 54 parkeerplaatsen worden voornamelijk gebruikt door dagjesmensen, mensen die elders in Utrecht moeten zijn, bezoekers van FC Utrecht of mensen die geen parkeervergunning hebben voor hun (tweede) auto”, schrijft het college. “Bewoners hebben hier de mogelijkheid om op eigen terrein te parkeren. Hetzelfde geldt voor de bezoekers van de sportcomplexen, deze hebben eigen parkeerterreinen.”

Daarnaast is in de plannen te lezen dat langs het landelijke deel, aan beide zijden van de straat, een rij bomen moet komen. Het gaat dan om ongeveer 75 exemplaren. De ambitie was eigenlijk om aan beide zijden een dubbele bomenrij neer te zetten, maar voorlopig is dit niet haalbaar. Daarvoor zou namelijk een riool verlegd moeten worden waardoor het te duur wordt.

Budget

Dit is niet het enige onderdeel dat waarschijnlijk niet door kan gaan vanwege de bezuinigingen. “We hebben het ontwerp versoberd door het gebruik van minder hoogwaardig groen, bloemrijk gras in plaats van vaste planten. […] Tot slot hergebruiken we de bestaande betontegels van het trottoir in het stedelijk deel.”

Omwonenden hebben vier weken de tijd om te reageren op de plannen. Die reacties worden vervolgens verwerkt en eind dit jaar wordt het plan, al dan niet aangepast op een aantal punten, opnieuw gepubliceerd.

Damsluisbrug

Tot slot wordt op de Koningsweg gewerkt aan het herstel van de damsluisbrug. In 1875 werd tussen de forten Lunet I en Lunet II de brug gebouwd. Deze damsluisbrug lag over de sloot die beide fortgrachten met elkaar verbond. Tussen de pijlers zaten houten balken waarmee het water kon worden afgesloten, waardoor delen van het land achter de dam onder water kon worden gezet.

In 1962 werd de sloot gedempt en het brugdek gesloopt. De fundering van de historische brug ligt echter nog steeds op dezelfde plek. Het idee is dan ook dat dit straks ook weer de basis vormt van de nieuwe damsluisbrug.