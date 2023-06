Leegstand in Utrechtse binnenstad deels verbeterd, maar op sommige locaties blijkt probleem hardnekkig

Volgens de gemeente Utrecht is de winkelleegstand in de binnenstad de afgelopen twee jaar voor een deel verbeterd. Dat blijkt uit de evaluatie van het programma Morgen Mooier Maken, dat door onderzoeksbureau BRO in april 2023 is uitgevoerd op verzoek van de gemeente. Toch blijkt het leegstandsprobleem hardnekkig op een aantal locaties in de binnenstad en dus wordt er gewerkt aan een vervolgaanpak.

Morgen Mooier Maken werd in 2021 door de gemeente opgezet om leegstand in de Utrechtse binnenstad tegen te gaan en het gebied aantrekkelijk te houden voor bezoekers en ondernemers. Daarbij wordt gewerkt aan drie thema’s: nieuwe vormen van ondernemerschap (duurzaamheid, lokale ambachten, hergebruik van spullen) stimuleren, het ombouwen van ruimtes boven winkels tot woningen en meer groen in de binnenstad.

In eerste instantie werd het project uitgevoerd in de Lange Elisabethstraat, Bakkerstraat en Steenweg. In 2022 werd het gebied uitgebreid met Achter Clarenburg Oostzijde, Vinkenburgstraat, Zadelstraat en de directe omgeving van deze straten.

In de afgelopen twee jaar is het aantal leegstaande panden in het bovengenoemde gebied afgenomen van 40 in 2021 naar 27 in december 2022. Ook is er voor 49 initiatieven winkelruimte gerealiseerd en zijn er 95 woningen gecreëerd boven winkels. Daarnaast zijn er drie groenbakken met planten en bankjes op de Steenweg geplaatst.

Vervolgaanpak

Ondanks dat de leegstand in veel straten is afgenomen, blijkt het probleem hardnekkig in de Lange Elisabethstraat, Steenweg en Achter Clarenburg. De komende maanden wordt de vervolgaanpak voor 2023 en 2024 verder uitgewerkt. Zo moet er nog meer worden ingezet op het ombouwen van lege ruimtes tot woningen, moet er meer aandacht en ondersteuning komen voor nieuwe ondernemers en moeten straten in de binnenstad verder worden vergroend.

“We gaan de goede kant op, maar we zijn zeker nog niet klaar. Er zijn nog genoeg leegstaande verdiepingen boven winkels die we kunnen transformeren naar woningen. Dat zijn vaak kostbare en complexe trajecten, die voor veel kleine vastgoedeigenaren vaak moeilijk uit te voeren zijn”, aldus wethouder Susanne Schilderman. “Het zijn vaak oude panden met geen directe eigen opgang naar de verdieping waar wonen mogelijk is. Transformatie in de binnenstad vraagt vaak veel van gemeente en vastgoedeigenaren. Daarom heeft het transformeren naar woningen de komende tijd onze prioriteit.”

Andere steden

Daarnaast slaat Utrecht vanaf woensdag de handen ineen met een aantal andere steden – Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Eindhoven en Groningen – om de leegstand aan te pakken. Met de zogenoemde City Deal Dynamische Binnensteden gaan de steden experimenteren met nieuwe manieren om leegstand en de bijbehorende effecten aan te pakken.