Utrecht breidt leegstandsaanpak in binnenstad uit; ondernemers kunnen zich melden met plannen

De gemeente Utrecht gaat door met het project om de winkelleegstand in de binnenstad aan te pakken. Afgelopen maand is geïnvesteerd in de levendigheid van de Lange Elisabethstraat, Bakkerstraat en Steenweg. Daar komt nu een aantal straten bij.

Het project begon in juli 2021 om de leegstand in de binnenstad terug te dringen en de binnenstad aantrekkelijker te maken. Sindsdien zijn in verschillende panden tijdelijke activiteiten geweest. Het gebied waar het project loopt, wordt nu uitgebreid met Achter Clarenburg Oostzijde, de Vinkenburgstraat, de Zadelstraat en de directe omgeving van die straten. De gemeente ziet dat panden ook in die straten steeds langer leegstaan en dat er weinig tot geen nieuwe ondernemers willen starten.

De gemeente, Centrummanagement Utrecht (CMU), de vereniging van vastgoedeigenaren VCOC en Utrecht Marketing hebben nu besloten het project uit te breiden. Daardoor komt geld beschikbaar om nieuwe ondernemers in de straten te ondersteunen. Het kan dan gaan om ambachtelijke ondernemers, winkels die zich richten op huis en interieur, gezondheid en eten en drinken. Ook wonen boven de winkels wordt gestimuleerd. Dat moet de straten levendiger maken en komt de veiligheid volgens de gemeente ten goede.

Nieuwe functies

Wethouder Klaas Verschuure zegt dat Utrecht altijd zoekt naar ‘nieuwe en unieke’ ondernemers die zich in de binnenstad willen vestigen. “Met vernieuwende winkelconcepten en gemengd toepassen van nieuwe functies die passen bij een toekomstbestendige binnenstad. Van place to buy naar place to be, van vooral winkelen naar winkelen en meer. Ondernemers met hart voor de stad en met plannen waar Utrechters uit stad en regio voor op de fiets springen.”

Ondernemers die in de binnenstad willen starten of een plan hebben voor een tijdelijk initiatief in een leegstaand pand kunnen zich met hun ondernemersplan melden. Vervolgens wordt gekeken of plannen vernieuwend genoeg zijn om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit de subsidiepot.

Wil jij DUIC steunen en een prachtig boek met de beste fotografie en verhalen van Utrecht in 2021 ontvangen? Voor 24,95 euro is DUIC in 2021 te bestellen en daarmee steun je direct onze journalistieke werkzaamheden.