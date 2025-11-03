Lime nieuwe aanbieder van elektrische deelfietsen in Utrecht

Lime wordt per 1 januari de nieuwe aanbieder van elektrische deelfietsen in Utrecht. De rood-blauwe Dott-fietsen verdwijnen dan uit het straatbeeld en maken plaats voor de groene e-bikes van Lime. Volgens Provincie Utrecht levert dit voordelen op qua, tarieven en beschikbaarheid en het bereik van de fietsen.

Lime B.V. kwam afgelopen zomer als winnaar uit de selectie van mogelijke aanbieders. Het Amerikaanse bedrijf is al actief in Rotterdam, verschillende Europese steden en ook daarbuiten, zoals in Melbourne (Australië).

Lime werd onder meer positief beoordeeld op de gps-nauwkeurigheid bij het afsluiten van ritten – de fiets moet binnen het in de app aangewezen parkeergebied staan – en de snelle afhandeling van klachten. Ook de grote actieradius van de e-bikes speelde een rol; reizigers kunnen met één volle accu langere ritten maken.

Meer verbeterpunten

Het deelfietsproject is een gezamenlijk initiatief van de provincie Utrecht en de gemeenten Utrecht, Bunnik, De Bilt, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Vijfheerenlanden, Woerden en Zeist. Dankzij deze samenwerking kunnen gebruikers de fietsen over de gemeentegrenzen gebruiken.

Daarnaast worden de tarieven aantrekkelijker. Lime rekent drie euro voor twintig minuten, terwijl een ritje met Dott 29 cent per minuut (omgerekend 5,80 euro per 20 minuten) en een starttarief van 1 euro bedraagt.

Ook biedt Lime kortingen aan voor onder meer U-pashouders, op bedrijventerreinen en in wijken met veel sociale huurwoningen. Verder komen er volgens de Provincie Utrecht voldoende fietsen bij ov-knooppunten en bedrijventerreinen te staan.

Deelfietsen

De elektrische deelfietsen worden ingezet om fietsgebruik te stimuleren en het openbaar vervoer aan te vullen. In april kondigde de gemeente Utrecht nog aan dat er per 1 januari 1500 nieuwe deelfietsen bijkomen en dat het gebruik goedkoper moet.

De vergunning van Dott loopt eind dit jaar af. Het nieuwe project met Lime loopt drie jaar, met een optie tot twee keer een jaar verlenging.

De komende jaren gaan de provincie en de betrokken gemeenten de maatschappelijke bijdrage en de gebruikerservaringen van het deelfietssysteem in kaart brengen.