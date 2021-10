Monumentale directievilla Oog in Al wordt eind deze maand gronding onder handen genomen

Het noodzakelijke onderhoud aan de monumentale directievilla van het Cereol-complex in Oog in Al start eind deze maand. Ondertussen heeft de gemeente Utrecht nog geen nieuwe bestemming gevonden voor het pand.

Het Cereol-complex is begin deze eeuw opgeknapt, maar de directievilla aan de Everard Meijsterlaan is niet in dat project meegenomen. Sinds 2013 is het pand anti-kraak. Vorig jaar september uitte GroenLinks al zorgen over de staat van het pand en even later liet de gemeente weten alleen noodzakelijk onderhoud uit te voeren. Die werkzaamheden beginnen naar verwachting op 25 oktober. De exacte datum is afhankelijk van de uitkomst van het asbestonderzoek.

Werkzaamheden

Het pand verkeert volgens de gemeente in ‘zeer slechte staat’. In mei van dit jaar zijn al voorbereidingen op de werkzaamheden getroffen. Zo is de constructie versterkt en het dak waterdicht gemaakt. Straks worden onder meer de ontbrekende dakpannen aangevuld, loshangende onderdelen weggehaald, de constructie wordt gestut en de ruimtes worden leeggehaald.

Na afronding van het noodzakelijke onderhoud start de tweede fase. “In deze fase wordt het interieur en exterieur van het pand gerestaureerd. Hiermee wordt de Directievilla weer teruggebracht in de staat die het dient te hebben”, aldus de gemeente Utrecht.

Bestemming

Wat er in de toekomst met de directievilla gaat gebeuren is nog onzeker. Er wordt gekeken of het monument ingezet kan worden voor een maatschappelijk doel. Als dit niet lukt wordt de villa waarschijnlijk verkocht.