Na ruim jaar aan werkzaamheden en kleine tegenslagen is de Amsterdamsestraatweg weer open

De grootschalige herinrichting van de Amsterdamsestraatweg zit erop. Het idee is dat een van de drukste straten van Utrecht nu veiliger, groener en leefbaarder is. Na ruim een jaar aan werkzaamheden wordt opening van de vernieuwde Amsterdamsestraatweg op 4 oktober gevierd met een ‘Eg Utregs’-feestje.

Vanaf juli 2025 is de Amsterdamsestraatweg weer in beide richtingen open voor verkeer. Eind augustus zijn de fietspaden geasfalteerd en vanaf september is de weg weer begaanbaar zoals vanouds. De komende maanden worden alleen nog afrondende werkzaamheden uitgevoerd, zoals het aanplanten van de laatste bomen en het herstellen van zogenoemde ‘opleverpunten’ – tekortkomingen die na oplevering aan het licht komen.

Straatfeest

Op zaterdag 4 oktober wordt de herinrichting feestelijk gevierd met het straatfeest Eg Utregs, georganiseerd door de ondernemers van de Amsterdamsestraatweg. Tussen 13.00 en 18.00 uur zijn er tussen de Weerdsingel en Bethlehemweg diverse activiteiten, zoals workshops, kinderactiviteiten, live muziek en eetkraampjes. Wethouder Dennis de Vries verricht de officiële opening. Het feest is gratis toegankelijk.

Wethouder Dennis de Vries is tevreden met het resultaat. “De straatweg is veel aantrekkelijker geworden, met meer groen, ruimere stoepen en veilige oversteekplaatsen. Daarmee kan de Amsterdamsestraatweg weer decennia vooruit.” Volgens De Vries is er gekozen voor een zo kort mogelijke doorlooptijd. “De aannemer, collega’s van de gemeente en vele anderen hebben keihard gewerkt. Veel van het werk is niet zichtbaar, zoals het vernieuwde riool, maar het verschil op straat is duidelijk merkbaar.”

1,4 miljoen straatstenen

Sinds de start van het project in juli 2024 is in totaal ruim 30.000 vierkante meter straat vernieuwd: meer dan 10.000 vierkante meter asfalt en bijna 20.000 vierkante meter bestrating – volgens de gemeente goed voor zo’n 1,4 miljoen straatstenen. Ook is 4.400 meter riolering vervangen en is 2.500 vierkante meter extra groen toegevoegd, bijna vijf keer zoveel als voorheen. In het najaar worden de laatste van de 116 nieuwe bomen geplant. Maar wat betekenen al deze cijfers in de praktijk?

De Amsterdamsestraatweg is opnieuw ingericht als een 30 kilometer-per-uur-straat. Om de snelheid van het autoverkeer te beperken, zijn om de honderd meter verkeersdrempels aangelegd. Daarnaast is het zicht op en vanuit zijstraten verbeterd, onder meer door het verwijderen van parkeerplaatsen en fietsrekken op onhandige locaties.

Meer ruimte voor fietsers en voetgangers

Voor fietsers en voetgangers is er meer ruimte gekomen: de bestaande fietspaden zijn verbreed en er zijn 155 nieuwe fietsenrekken geplaatst; in totaal staan er nu 688. Daarbij zijn juist zo’n 45 autoparkeerplekken komen te vervallen om ruimte te maken voor groen en veilige oversteekplaatsen. Volgens de gemeente is de parkeercapaciteit ook tijdens drukke momenten nog steeds voldoende.

De stoepen zijn waar mogelijk vrijgemaakt voor voetgangers, rolstoelgebruikers en kinderwagens. Obstakels zoals lantaarnpalen en afvalbakken zijn verplaatst of verwijderd. Ook is bij pleinen extra ruimte gecreëerd voor terrassen.

Vertraging en hogere kosten door complexiteit

Hoewel de werkzaamheden volgens planning – na de zomer van 2025 – zijn afgerond, vielen de kosten hoger uit dan begroot. Dit kwam onder meer door extra maatregelen voor bereikbaarheid, communicatie en veiligheid. Ook bleek de ondergrond complexer dan gedacht en leidden archeologische vondsten tot tijdelijke vertraging. Tijdens het werk zijn resten van middeleeuwse bebouwing, putten en gebruiksvoorwerpen gevonden. Hierdoor bleven delen van de straat eind 2024 twee weken langer afgesloten voor autoverkeer.

Impact op de buurt

Tot slot had de herinrichting van de Amsterdamsestraatweg forse impact op de omgeving. Zo moest buslijn 3 tijdelijk worden omgeleid en was de straat meerdere keren volledig afgesloten voor autoverkeer. De gemeente erkent dat de periode van werkzaamheden geen gemakkelijke tijd is geweest voor de buurt. “Sommige ondernemers en bewoners hebben behoorlijk wat hinder ervaren. Bij zo’n ingrijpende klus kunnen we dat helaas niet voorkomen, maar we hebben alles op alles gezet om het werk zo goed en snel mogelijk af te ronden.”