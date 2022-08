Nieuw plan voor bomen bij basisschool Tuinwijk na extreme vogeloverlast: 19 bomen kappen, 10 bomen terug

Dat er in Utrecht vaak met emotie gesproken wordt over de bomen in de stad was wel bekend. Toen er in maart een vergunning werd aangevraagd om acht exemplaren te kappen vanwege extreme vogeloverlast ontstond er dan ook al snel discussie. De vergunning werd teruggetrokken, maar nu ligt er een nieuwe kapaanvraag. Deze keer niet voor acht, maar negentien bomen. Toch zit de zaak nu anders in elkaar, laat de scholenkoepel weten.

Basisschool De Fakkel in Tuinwijk vroeg in maart dit jaar toestemming om acht bomen te kappen vanwege overlast veroorzaakt door vogels. De coniferen waren door vele spreeuwen uitgekozen als rustplaats, wat zorgde voor een centimeters dikke laag uitwerpselen op het schoolplein.

Er werd schoongemaakt, het schoolplein werd deels afgesloten maar daarmee was het probleem niet verholpen. Als laatste redmiddel en als ‘noodkreet’ werd een kapvergunning aangevraagd voor de bomen. Daar was niet iedereen het mee eens. De Partij voor de Dieren stelde vragen aan de wethouder, die beloofde in gesprek te gaan met de school om te kijken naar een oplossing.

De afgelopen maanden is er gekeken of de bomen flink gesnoeid kunnen worden. Maar de coniferen zijn in zo’n slechte staat, dat die dit mogelijk niet overleven, zo laat een betrokkene van de scholenkoepel weten. Ook zou er dan weinig van het groen overblijven.

Nieuw plan

Daarom is er een nieuw plan gemaakt om het groen te ‘revitaliseren’. Daarvoor moeten 19 bomen tegen de vlakte. In de huidige kapvergunning wordt gesproken over het terug planten van tien nieuwe bomen, deze bomen moeten dat genoeg ruimte krijgen om te groeien. De coniferen zouden nu namelijk te weinig ruimte en licht krijgen en zijn nu dan ook al deels kaal. “We willen er wel echt iets goeds laten terugkomen”, aldus de betrokkene.

De spreeuwen worden dus als zodanig ook niet meer genoemd in de vergunningsaanvraag. De gemeente laat over de nieuwe aanvraag weten. “Er zijn inderdaad gesprekken geweest met de school en de inspecteur om te kijken naar de mogelijkheden op deze locatie, dus ook over de bomen. Daarin zijn de opties en spelregels voorgelegd.” De nieuwe kapvergunning zal de komende tijd beoordeeld worden door de gemeente.