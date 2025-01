Nieuwjaarsduik in Kromme Rijn bij Utrecht om te demonstreren tegen verbreding A27

Tientallen mensen, waarvan sommigen verkleed als bosdier, doken woensdagmiddag in de Kromme Rijn bij Utrecht. Met deze nieuwjaarsduik, die was georganiseerd door de actiegroep Amelisweerd Niet Geasfalteerd, kwam de groep in verzet tegen de mogelijke verbreding van de A27.

Er liggen al heel lang plannen om de A27 bij Utrecht te verbreden, maar die verbreding is een gevoelig onderwerp. Veel bewoners, politieke partijen en de gemeente Utrecht zijn tegen de verbreding, waar een deel van Amelisweerd voor moet verdwijnen.

Het Rijk zag dit ook, en liet daarom de gemeente, samen met de provincie, aan een alternatief plan werken. In oktober vorig jaar veegde minister Barry Madlener (PVV) het alternatieve plan van tafel. Een maand later kwamen duizenden mensen naar het Domplein om te demonstreren tegen het besluit van Madlener. Ondertussen buigt de Raad van State zich over de plannen van Den Haag.

Herrie

Om aandacht voor de zaak te vragen werd woensdag de nieuwjaarsduik georganiseerd. “De verbreding van de A27 raakt niet alleen de 800 bomen die gekapt moeten worden, maar ook de dieren die in het bos leven en de mensen die er recreëren. De weinige ruimte die er is wordt nog kleiner en nog meer verstoord door herrie en schadelijke uitstoot”, zegt Anneke Wensing namens de actiegroep.

“Als de weg wordt verbreed wordt er jarenlang met zwaar bouwmateriaal gewerkt in dit prachtige gebied. Dat is onacceptabel. Wij trotseren op 1 januari de kou en laten hiermee zien dat we bereid zijn om ons lichaam in de strijd te gooien om het bos te beschermen tegen deze destructie.”