Raad van State buigt zich deze week over verbreding A27 bij Amelisweerd in Utrecht

De Raad van State buigt zich dinsdag, woensdag en donderdag over de plannen om de A27 bij Amelisweerd in Utrecht te verbreden. Er wordt onder meer gekeken naar bezwaren van omwonenden, nut en noodzaak van de maatregel, alternatieve ideeën en de gevolgen voor de omgeving.

Het plan om de snelweg te verbreden is onderdeel van het ‘Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht’. Dit Tracébesluit behelst ook een herinrichting van knooppunt Rijnsweerd, een verbreding van de A12 tussen de knooppunten Oudenrijn en Lunetten en het maken van een groene overkapping over de A27 bij Amelisweerd. In 2019 zette de Raad van State vanwege de stikstofproblematiek al een streep door het plan.

Nieuwe plan

Daarna is het Tracébesluit terug naar de tekentafel gegaan en in 2020 werd het nieuwe document goedgekeurd door Cora van Nieuwenhuizen, de toenmalige minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Omdat er zoveel weerstand tegen het plan is, mochten de gemeente en provincie Utrecht samen aan een alternatief plan werken.

Dat alternatieve plan is onlangs afgekeurd door Barry Madlener, de huidige minister van IenW. Het zou volgens hem zelfs tot een verslechtering leiden ten opzichte van de huidige situatie. Dit betekent dat het kabinet door wil met het Tracébesluit. Vanwege deze afwijzing kwamen afgelopen zaterdag duizenden mensen samen op het Domplein om te demonstreren.

Zaak

Omwonenden en ondernemers zijn naar de Raad van State gestapt. “Zij verzetten zich tegen de verbreding van de A27 vanwege de negatieve gevolgen die dit tot volgens hen heeft voor hun woon- en leefklimaat en hun bedrijfsvoering”, schrijft de Raad van State. Daarnaast hebben verschillende verenigingen, waaronder milieuorganisaties beroep ingesteld. “Zij richten zich met name op de gevolgen van het Tracébesluit voor de natuur- en landschapswaarden.”

Vanwege de omvang is de zaak over drie dagen uitgesmeerd. Elke dag worden bezwaren van de omwonenden, ondernemers en organisaties besproken. Ook wordt gesproken over het nut van het Tracébesluit en de alternatieve ideeën, over de gevolgen voor de cultuurhistorische waarde, soortenbescherming en de gevolgen voor de natuur an sich.