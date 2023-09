Nog geen definitief plan – en geen geld – voor nieuwe fietsbrug richting Lage Weide in Utrecht

De zoektocht naar de beste en meest betaalbare fietsverbinding naar bedrijventerrein Lage Weide in Utrecht en de fietssnelweg naar Amsterdam gaat verder. Vorig jaar waren er vijf varianten, nu zijn er nog twee opties over. Er is echter nog geen geld beschikbaar voor het project dat tientallen miljoenen euro’s gaat kosten.

Er werken duizenden mensen op bedrijventerrein Lage Weide waarvan een flink deel met de fiets over de huidige Demkabrug moet. Dit fietspad moet ook onderdeel worden van de fietssnelweg Dom-tot-Damroute tussen Utrecht en Amsterdam.

De fietsroute over de Demkabrug is nu echter nog verre van optimaal en het fietspad op de brug is vrij smal. Er worden al langer zorgen geuit over dit knelpunt. Daarom wordt er ook al jaren gesproken over een opwaardering of het bouwen van een nieuwe brug.

Vorig jaar lagen er vijf varianten en na extra onderzoek zijn er nu nog twee opties over. Zo is het een optie om een nieuwe fietsbrug te bouwen aan de noordzijde van de Demkabrug. De kosten daarvan zijn ongeveer 57,6 miljoen euro. De tweede optie is het bouwen van een nieuw fietspad aan de Werkspoorbrug. Dit is een vrij nieuwe spoorbrug die naast de Demkabrug ligt. De kosten van dit nieuwe fietspad zouden ongeveer 36,6 miljoen euro zijn.

Hoewel het verschil qua kosten tussen de twee opties groot is, wil de gemeente niet nu al een knoop doorhakken. Daar is nog meer onderzoek voor nodig. Er speelt echter ook een groter probleem, er liggen geen tientallen miljoenen euro’s klaar om de brug te bouwen. De provincie en het Rijk moeten meebetalen om dit te realiseren. De gesprekken hierover lopen nog.

De gemeente heeft in de tussentijd wel al het smalle fietspad van en naar de Demkabrug opgeknapt om het voorlopig zo veilig en comfortabel mogelijk te maken.