Ook Oudegracht afgesloten vanwege werkzaamheden werfkelders

De Oudegracht is voorlopig voor een gedeelte afgesloten vanwege werkzaamheden aan meerdere werfkelders. De kelders zijn niet waterdicht en dat wordt nu gemaakt. Na de Nieuwegracht en de Kromme Nieuwegracht is dit dus de derde gracht die is afgesloten vanwege werk aan de historische kelders.

Het weggedeelte van de Oudegracht dat is afgesloten ligt tussen de Geertebrug en de Smeebrug. De straat ligt open en de constructie van de historische werfkelder is te zien. Zoals bij meerdere kelders hebben de eigenaren last van lekkages, daarom worden er werkzaamheden uitgevoerd om alles waterdicht te maken.

Nieuwegracht

De werfkelders in Utrecht liggen sowieso onder een vergrootglas omdat de constructies soms in slechte staat zijn. De kelders bij de Oudegracht hebben last van lekkages en de werkzaamheden zijn gepland, maar bij andere kelders zijn de problemen aanzienlijker. Zo is de Nieuwegracht al maanden gedeeltelijk afgesloten nadat er een groot gat was ontstaan in de weg. Twee kelders zijn daar bouwkundig niet meer goed.

De gemeente laat weten dat bij één van de twee kelders binnenkort maatregelen worden genomen. Opvallend is dat de gemeente niet goed kan achterhalen wie de eigenaar is van de andere kelder. De gemeente laat daarom op eigen kosten de kelder stabiliseren en gaat kijken of ze de kosten kunnen verhalen.

Ook de Kromme Nieuwegracht is afgesloten vanwege werkzaamheden en instabiele werfkelders. Het verkeer wordt op alle grachten omgeleid.