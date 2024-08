Ook supportersverenigingen FC Utrecht vangen bot; burgemeester houdt vast aan collectieve straf

Supportersverenigingen van FC Utrecht hebben tevergeefs geprobeerd om de collectieve straf, die eind mei werd opgelegd na de rellen rond de Galgenwaard, van tafel te krijgen. Burgemeester Sharon Dijksma blijft vasthouden aan de maatregel waarbij de club de eerste thuiswedstrijd van komend seizoen zonder publiek moet spelen.

Eind mei liep het na de finale van de play-offs tegen Go Ahead Eagles buiten de Galgenwaard flink uit de hand. Een grote groep FC Utrecht-supporters keerde zich tegen de politie. Er is meerdere malen geschoten door verschillende agenten en meerdere agenten raakten gewond. Relschoppers belaagden de politie met onder meer ijzeren staven. Ook gooiden ze met stenen en fietsen.

Burgemeester Sharon Dijksma besloot dat de eerstvolgende thuiswedstrijd van FC Utrecht zonder publiek gespeeld moet worden. De fractie van DENK stelde eerder al vragen over deze maatregel. De partij wilde weten of de burgemeester bereid was om haar besluit te herzien en in plaats daarvan andere maatregelen te nemen. Het antwoord daarop was duidelijk: “Nee”, schreven de burgemeester en wethouders. “Het is een uitzonderlijk besluit dat wij niet lichtvaardig hebben genomen en niet gaan herzien.”

Supportersverenigingen

De Supportersvereniging en True Support gaven ook al aan het niet eens te zijn met dit besluit. “Sindsdien hebben de Supportersvereniging en True Support er alles aan gedaan om deze straf van tafel te krijgen”, is te lezen in een statement. “Helaas blijven de autoriteiten […] vasthouden aan haar besluit. Alle supporters moeten gestraft worden voor wat er die zondag is gebeurd.”

De supportersverenigingen schrijven dat er inmiddels al tientallen stadionverboden zijn uitgedeeld, er verschillende verdachten zijn opgepakt en de club allerlei maatregelen heeft genomen om de veiligheid in en rond het stadion te verbeteren. Ook hebben zij voorgesteld om bij de wedstrijd alleen seizoenkaarthouders toe te laten.

Teleurstellend

“Hoewel er inmiddels diverse maatregelen zijn getroffen, heeft dit helaas niet geleid tot een verandering in de zienswijze van de gemeente Utrecht. Dit betekent dat alle supporters over één kam worden geschoren. Het is zeer teleurstellend dat er binnen de zienswijze van de gemeente Utrecht geen ruimte is voor een meer gedifferentieerde aanpak. […] Voor supporters zit er nu niks anders op dan de wedstrijd thuis, of in de binnenstad van Utrecht te kijken.”