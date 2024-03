Openbaar Ministerie start onderzoek naar Utrechtse ‘bangalijst’

Het Openbaar Ministerie laat weten dat ze een onderzoek gestart is naar de ‘bangalijst’ die op dit moment rondgaat. Op deze lijst staan vrouwelijke Utrechtse studenten met foto’s, huisadressen en telefoonnummers. De powerpointpresentatie is gemaakt door leden van het Utrechtsch Studenten Corps (USC).

De powerpointpresentatie bevat tientallen pagina’s over vrouwelijke studenten met beledigende en seksueel aanstootgevende teksten geschreven. Er is ook een apart hoofdstuk waarin vrouwen worden genoemd die juist niet ‘in de smaak vallen’. Er staan foto’s, adressen en telefoonnummers in.

Het Openbaar Ministerie laat weten inhoudelijk nog niet veel te kunnen vertellen over het onderzoek. In het kort vertelt een woordvoerder dat er onderzocht wordt of er strafbare feiten zijn gepleegd door de makers van het document.

De makers van de lijst zijn leden van het Utrechtsch Studenten Corps (USC) en de vrouwelijke studenten die voorkomen in het document zijn leden van vrouwenvereniging U.V.S.V.

De besturen van USC en U.V.S.V., de Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht en de lokale politiek hebben hun afschuw uitgesproken over het document.