Opnieuw herstelwerkzaamheden na trambotsing Uithoflijn

Op de Laan van Maarschalkerweerd in Utrecht moeten op 1 mei opnieuw herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd aan de trambaan. Na de aanrijding tussen een bestelbus en een tram in maart werd er al regelmatig gewerkt aan de trambaan, maar nu blijkt dat er nog meer schade is.