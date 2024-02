Opvangplek aan Kanaalstraat in Utrecht nog een jaar langer open voor Oekraïense vluchtelingen

De opvanglocatie aan de Kanaalstraat in Utrecht waar 41 vluchtelingen uit Oekraïne worden opgevangen, blijft nog een jaar langer open. In 2023 werd ook al besloten om het gebruik van deze plek met een jaar te verlengen.

Op 24 februari 2022 viel Rusland op meerdere plekken Oekraïne binnen. Volgens UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de VN, zijn bijna 6,5 miljoen inwoners het Oost-Europese land ontvlucht. Ook de druk op het aanmeldcentrum in Utrecht blijft onverminderd hoog.

Sinds mei 2022 worden er al 41 Oekraïense vluchtelingen opgevangen in het pand aan de Kanaalstraat 173. Deze plek zou eigenlijk een jaar in gebruik zijn, maar in april 2023 is besloten dit te verlengen met een jaar. Nu is besloten dat de mensen daar tot 1 maart 2025 kunnen blijven. “De ervaringen van zowel de vluchtelingen als vanuit de directe omgeving zijn goed”, schrijft de gemeente Utrecht.

Aan de naastgelegen Bantamstraat 9 worden sinds november 2023 als proef vijf EU-arbeidsmigranten opgevangen die voorheen dakloos waren. De eerste resultaten van deze pilot zijn positief en daarom is besloten deze opvang te verlengen tot eind 2024.