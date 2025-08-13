Pand van Woortman aan Neude in Utrecht op Funda: van drogisterij naar horeca?

Het pand aan de Neude in Utrecht, waar drogisterij Woortman 174 jaar gevestigd was, staat op Funda. In de omschrijving staat dat de huidige bestemming detailhandel en publieke dienstverlening is, maar ook dat er waarschijnlijk eenvoudig een horecabestemming voor te verkrijgen is.
In februari van dit jaar werd bekend dat drogisterij Woortman na 174 jaar de deuren gaat sluiten. Eigenaar Hans Rijkhof (86) werd door ziekte gedwongen te stoppen. Een opvolger was er niet. Het interieur van het pand is bestempeld als gemeentelijk monument en de nieuwe eigenaar moet dit dan ook grotendeels intact laten.
“Na 174 jaar neemt Utrecht afscheid van drogisterij Woortman op de Neude 3. Wat ervoor in de plaats komt? De levenselixers van jullie nieuwe horecazaak”, is te lezen in de advertentie. “Dit gemeentelijk monument heeft een rijke historie en straalt dat ook uit: hoge plafonds, een ruime kelder en een elegante voorgevel die direct in het oog springt. […] Op de begane grond bevindt zich momenteel een karaktervolle winkelruimte, maar de mogelijkheden zijn breed. Van een koffietentje tot aan een plek voor een heerlijke borrel, hier kan het.”
Horeca
Verder is te lezen dat onder de huidige bestemming detailhandel of publieksgerichte dienstverlening is toegestaan. “Alhoewel de huidige bestemming geen horeca toelaat, valt mede aan de hand van het huidige ontwikkelingskader horeca 2018 van de gemeente Utrecht te verwachten dat er een horecabestemming valt te verkrijgen in de categorie D2/D3 (lunchroom), D1 (restaurant) of B (café).”
De totale oppervlakte van het pand is 225 vierkante meter. De huur bedraagt 85.000 euro per jaar.
Het is goed dat Woortman verdwijnt, de binnenstad staat tenslotte al overvol met deskundige drogisten. Waar we echt behoefte aan hebben is een D2/D3 lunchroom, een D1 restaurant of een B café, zeker op de Neude. Ik hoop dat de vergunningsambtenaren niet vergeten om er een XXL terrasvergunning bij te doen, anders wordt het daar maar een saaie boel!
Tsja. Het bericht dat je wist dat zou komen. Horeca 😏
Jammer!Het was een zaak waar je alles k9n krijgen!Jammer!Ik wens de mensen die daar werkten alle sterkte toe.Desk7ndigheid is op dat vlak weg.heeeeel Jammer!
Beste gemeente let zeer goed op wat een aannemer met dat interieur doet. Al vaker zijn historische interieurs op dag 1 gesloopt, waarna ‘oepsie dat wisten we niet’ werd geroepen door de opdrachtgever die enkel in geld dacht. Historische interieurs staan vaak 1 extra tafeltje in de weg en gaan dus ten koste van de omzet van een cafe of restaurant. Horeca die vaak een half jaar later alweer failliet is, maar dan is het historische interieur ook verdwenen.
Baliekluiver en Wim
De reacties die je wist dat ze gingen komen.
Jullie hebben dan vast wel een idee over de invulling als het geen horeca wordt?
Welke winkel, organisatie kan op deze plek overleven.
Waarschijnlijk zien jullie liever dat het 15 jaar leeg staat….
De Neude is een echt horeca plein , een mooi Grand Cafe kan prima op die plek , zeker met dat interieur
Aan horeca is nog voldoende behoefte in een uitdijende stad.
Maar iedereen met een ander plan, die daarmee naast salaris en ondernemingskosten 85.000 euro per jaar kan aftikken, is ook meer dan welkom. Dus Baliekluiver, het zou je sieren als je het goede voorbeeld geeft.
Voordat iedereen gaat reageren wat voor een schande het is dat Woortman weg is en er horeca komt. Als iedereen er wat vaker had gekocht, hadden ze de nieuwe huur wel kunnen betalen.
En wees blij dat de horeca gecentreerd wordt op een plek. Dan heb je er niet overal last van.
Ik kan het nergens vinden op Funda..