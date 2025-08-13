Pand van Woortman aan Neude in Utrecht op Funda: van drogisterij naar horeca?

Het pand aan de Neude in Utrecht, waar drogisterij Woortman 174 jaar gevestigd was, staat op Funda. In de omschrijving staat dat de huidige bestemming detailhandel en publieke dienstverlening is, maar ook dat er waarschijnlijk eenvoudig een horecabestemming voor te verkrijgen is.

In februari van dit jaar werd bekend dat drogisterij Woortman na 174 jaar de deuren gaat sluiten. Eigenaar Hans Rijkhof (86) werd door ziekte gedwongen te stoppen. Een opvolger was er niet. Het interieur van het pand is bestempeld als gemeentelijk monument en de nieuwe eigenaar moet dit dan ook grotendeels intact laten.

“Na 174 jaar neemt Utrecht afscheid van drogisterij Woortman op de Neude 3. Wat ervoor in de plaats komt? De levenselixers van jullie nieuwe horecazaak”, is te lezen in de advertentie. “Dit gemeentelijk monument heeft een rijke historie en straalt dat ook uit: hoge plafonds, een ruime kelder en een elegante voorgevel die direct in het oog springt. […] Op de begane grond bevindt zich momenteel een karaktervolle winkelruimte, maar de mogelijkheden zijn breed. Van een koffietentje tot aan een plek voor een heerlijke borrel, hier kan het.”

Horeca

Verder is te lezen dat onder de huidige bestemming detailhandel of publieksgerichte dienstverlening is toegestaan. “Alhoewel de huidige bestemming geen horeca toelaat, valt mede aan de hand van het huidige ontwikkelingskader horeca 2018 van de gemeente Utrecht te verwachten dat er een horecabestemming valt te verkrijgen in de categorie D2/D3 (lunchroom), D1 (restaurant) of B (café).”

De totale oppervlakte van het pand is 225 vierkante meter. De huur bedraagt 85.000 euro per jaar.