Partij voor de Dieren vangt bot; er komt geen verbod op paardenkoetsen in Utrecht

Paardenkoetsen blijven ook in de toekomst welkom in Utrecht. De Partij voor de Dieren stelde vorige maand schriftelijke vragen over het onderwerp. De aanleiding daartoe was een koets met daarop het logo van bierbrouwer Brand, die in de binnenstad gespot was.

Op de avond van 17 oktober reed een paardenkoets met twee paarden en een chic geklede koetsier door de Binnenstad. Op de koets zelf lagen vaten bockbier die bij cafés afgeleverd werden. De PvdD maakte zich zorgen om de dieren, omdat omstanders deze zouden aanraken en fotograferen, onder andere met een flitser. Ook ziet de PvdD het als reclame voor alcohol in de openbare ruimte. Opvallend, vinden ze, want de gemeente nam vorig jaar een motie aan om dit te beperken.

In de beantwoording van de vragen schrijft het college dat ze paardenkoetsen niet per definitie slecht vindt voor het welzijn van de paarden. Ook zeggen ze geen signalen te hebben gekregen dat het bij deze koets het geval zou zijn. Wel stelt ze dat het gebruik van dieren voor een commercieel doel niet gewenst is.

Reclame

Ook is het logo van het biermerk op een koets volgens het college niet verboden in de reclameverordening, omdat deze gaat over de reclame op of aan bouwwerken. Ook ziet ze geen mogelijkheid dit soort reclame op voertuigen te verbieden.

Vorig jaar is in de gemeenteraad een motie aangenomen met het doel de alcoholreclames uit de openbare ruimte te weren. Het college werd daarin opgedragen in gesprek te gaan met de huidige exploitanten van bijvoorbeeld reclamezuilen, en een verbod op alcoholreclame in te stellen voor toekomstige aanbestedingen.