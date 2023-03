Politie deelt meer informatie over ongeval Vleutenseweg; 5-jarige jongen die gewond raakte is weer thuis

De politie heeft maandagmiddag meer informatie gedeeld over het ongeluk op de Vleutenseweg waarbij vrijdag een 7-jarig meisje om het leven kwam. Haar 5-jarige broertje raakte gewond, maar is inmiddels weer thuis, meldt de politie onder meer.

De politie deelt in een bericht op haar website meer informatie over wat er vrijdag gebeurd is. Een moeder was rond 08.00 uur met twee kinderen onderweg naar school, toen de kinderen bij het oversteken werden aangereden door een stadsbus. Het 7-jarige meisje overleed ter plekke aan haar verwondingen en haar 5-jarige broertje raakte gewond. Moeder bleef ongedeerd, meldt de politie.

Hoe de aanrijding precies kon gebeuren, wordt volgens de politie nog onderzocht. Zolang het onderzoek niet is afgerond, kan de politie geen verdere informatie geven. De politie roept, net als afgelopen weekend, op om terughoudend te zijn met aannames en speculeren. “De uitkomst van het onderzoek zal meer duidelijkheid geven.