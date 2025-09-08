Politie na onderzoek naar meldingen Utrecht Science Park: man had geen vuurwapen bij zich

De persoon over wie de politie afgelopen vrijdag meldingen kreeg op het Utrecht Science Park had geen vuurwapen bij zich. Dat meldt de politie, die het onderzoek ernaar heeft afgerond. De persoon is daarmee geen verdachte meer.

Vrijdagmiddag rukten verschillende eenheden groots uit voor een verdachte situatie aan de Weg tot de Wetenschap. Het zou mogelijk gaan om een man met een vuurwapen op het Utrecht Science Park. Uiteindelijk werd niemand aangetroffen en gaf de politie het gebied rond 18.00 uur weer vrij.

Maar het onderzoek naar de meldingen ging door. “De recherche startte vrijdagavond naar aanleiding van de meldingen een groot onderzoek”, schrijft de politie. “De meldingen waren afkomstig van een persoon die in het gebouw van de universiteit aanwezig was. Uit verschillende verklaringen kwam een signalement naar voren wat leidde tot het signalement van de mogelijke verdachte.”

De identiteit van de man werd vastgesteld en gisteren zocht de politie hem thuis op. “Uit contact en nader onderzoek is gebleken dat deze persoon wel in het gebouw van de universiteit aanwezig was, maar geen wapen bij zich had. Daardoor is hij geen verdachte meer en is het opsporingsonderzoek afgerond.”