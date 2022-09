Raad stemt in met eerste recht van koop van grond in Merwedekanaalzone door gemeente Utrecht

Een meerderheid van de gemeenteraad in Utrecht vind het een goed idee dat de gemeente het eerste recht van koop krijgt op grote stukken grond in de Merwedekanaalzone. Het voorstel van het gemeentebestuur is donderdagavond tijdens de raadsvergadering aangenomen.

DUIC schreef eerder al uitgebreid over het plan van de gemeente Utrecht waarmee ze grondspeculatie willen tegengaan en de regie over de ontwikkelingen in het gebied goed in de gaten kunnen houden.

In het kort komt het erop neer dat als eigenaren van lappen grond in het gebied tussen de Eendrachtlaan, Vliegend Hertlaan, Winthontlaan en het Merwedekanaal hun percelen willen verkopen, ze dit verplicht eerst moeten aanbieden aan de gemeente Utrecht. Daarmee hebben ze dus eerste recht van koop en hebben andere potentiële kopers voorlopig het nakijken.

Betaalbare woningen

Het gebied dat in de Merwedekanaalzone ligt gaat in de toekomst flink verbouwd worden, en met de transformatie van bedrijventerrein naar woonwijk kan er flink geld verdiend worden. De gemeente wil met het paardenmiddel van eerste recht op koop de kans vergroten dat er betaalbare woningen komen. Overigens lieten verschillende grondeigenaren weten ontstemd te zijn over het voornemen van de gemeente.

Donderdagavond werd het voornemen van de gemeente besproken in de gemeenteraad en een meerderheid van de politiek snapt het plan. Daarom is het voorstel aangenomen en heeft de gemeente Utrecht drie lang het recht van eerste koop. CDA, EenUtrecht, PVV en de VVD stemden tegen. Deze partijen, gesteund door DENK en Utrecht Solidair, stelden nog voor om de grond van familiebedrijf GEPU – die al in onderhandeling is met een ontwikkelaar voor woningbouw – uit het plan te houden maar er was hier geen meerderheid voor.