Rivierenwijk-Zuid is aan de beurt, vanaf november betaald parkeren

Uiteindelijk moet de hele stad eraan geloven, als het aan het college van B&W ligt, maar in november is vast Rivierenwijk-Zuid aan de beurt. Vanaf die maand wordt er betaald parkeren ingevoerd. In 2021 werd al besloten dat men moet gaan betalen in alle buurten die grenzen aan Merwede.

In een groot deel van Rivierenwijk werd in mei al betaald parkeren van kracht, daar komt vanaf november dus ook het zuidelijke gedeelte van de buurt bij. Betaald parkeren wordt hier ingevoerd om parkeeroverlast tegen te gaan, aldus de gemeente.

Parkeerders moeten gaan betalen tussen 06.00 en 11.00 uur in de ochtend, van maandag tot en met vrijdag. De kosten zijn 4,01 euro per uur. Bewoners en bedrijven kunnen vanaf 4 oktober een vergunning aanvragen. In september wordt er nog een informatieavond voor de wijk georganiseerd.