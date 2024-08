Ruim anderhalf uur file op A27 richting zuiden door werkzaamheden op A2 bij Utrecht; ook drukte op andere routes

Het verkeer rondom Utrecht heeft vrijdag tegen de avondspits veel last van vertraging vanwege de werkzaamheden op de A2 tussen knooppunt Oudenrijn en Everdingen. De A2 is dicht in de richting van Den Bosch en dat zorgt op alternatieve routes voor lange files.

De A2 is tot maandagochtend 19 augustus dicht en Rijkswaterstaat had al gewaarschuwd voor drukte. Op de A2 had verkeer rond 16.30 uur meer dan een half uur vertraging tussen Breukelen en de Leidsche Rijntunnel. Op de A27 van Utrecht naar het zuiden staan automobilisten ruim anderhalf uur in de file en ook op de A12 vanuit Den Haag is het druk.

Rijkswaterstaat is op de A2 richting Den Bosch bezig met groot onderhoud aan het wegdek. Het asfalt heeft het einde van de levensduur bereikt en wordt daarom vervangen. De werkzaamheden duren tot 30 september. In die periode is de A2 een aantal vrijdagen en weekenden, waaronder dit weekend, helemaal dicht voor verkeer. Ook zijn er verschillende nachtsluitingen, dan zijn er minder rijstroken beschikbaar.