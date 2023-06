Sekswerkers in Utrecht mogen legaal thuis klanten gaan ontvangen

Sekswerkers mogen thuis klanten gaan ontvangen in Utrecht. Daar heeft een meerderheid van de Utrechtse gemeenteraad donderdag mee ingestemd. Naast de thuiswerklocaties, wil de gemeente een proef starten met vijftien werkplekken onder één dak op twee locaties in de stad, waar sekswerkers en klanten terechtkunnen.

Er is op dit moment te weinig ruimte in Utrecht voor sekswerkers om hun beroep veilig en goed te kunnen uitoefenen. Na de sluiting van de werkplekken aan de Hardebollenstraat en het Zandpad werd er wel jaren gewerkt aan het plan voor prostitutiezone Het Nieuwe Zandpad. Dat is echter niet geslaagd. Het college van burgemeester & wethouders vroeg daarom om advies bij voormalig minister Winnie Sorgdrager. In het rapport met adviezen stond onder meer de mogelijkheid om thuiswerken voor sekswerkers legaal te maken.

Gemeenteraad

Het onderwerp werd donderdag besproken tijdens de vergadering van de Utrechtse gemeenteraad. Buiten de lokale fracties van CDA, DENK en Utrecht Solidair, stemde de Utrechtse raad in met thuisprostitutie in Utrecht en dus mogen sekswerkers thuis klanten gaan ontvangen.

De lokale fractie van DENK riep op om prostitutiewerk op geen enkele vorm binnen woonwijken of binnen 250 meter van scholen of gebedsruimtes te laten plaatsvinden. Ook vond de partij dat er geen prostitutie moet plaatsvinden aan het Nieuwe Zandpad. Echter kregen deze moties onvoldoende steun van de gemeenteraad.

Een motie die wel door de meerderheid van de gemeenteraad is aangenomen, is om haast te maken met het uitvoeren van het nieuwe sekswerkbeleid in Utrecht. “Elk moment dat we sekswerk niet goed organiseren, werken de vrouwen in onveiligheid”, aldus D66-raadslid Dirk-Jan van Vliet. “Wij vinden dat we haast moeten maken.” Een ruime meerderheid van de Utrechtse partijen is het hier mee eens.

Twee locaties

Het is nog niet bekend welke twee locaties in gebruik worden genomen voor de vijftien werkplekken, de plek waar meerdere sekswerkers een ruimte kunnen huren.